El Concejo Deliberante reconoció al creador de la Bandera de Oberá

El Concejo Deliberante hizo entrega de un reconocimiento al Diseñador Gráfico Jorge Roberto De France, creador de la Bandera de Oberá. El acto se realizó esta mañana en la Casa de la Cultura y la Historia del Bicentenario, en el marco de la entrega de diplomas a los abanderados de los distintos establecimientos educativos de nuestra ciudad.

La Bandera fue creada mediante la Ordenanza Nº 1144 en el año 1997. En ese año el Concejo Deliberante dispuso el llamado a Concurso para crear la Bandera del Municipio de Oberá, luego del cual el jurado eligió al trabajo ganador, resultando electo el proyecto del D.G. Jorge De France.

El Presidente del Concejo Deliberante, Ariel Chaves fue el encargado de entregar el reconocimiento a De France, junto al Intendente Carlos Fernández. En la oportunidad Chaves dijo, “Lo más importante no es un espacio o un cargo que alguien pueda tener, eso es algo efímero y pasajero. Lo que no tiene que ser efímero y pasajero es el reconocimiento a personas como en este caso al diseñador de la bandera de Oberá. Creímos conveniente que en el marco de este acto donde los chicos reciben su reconocimiento, conozcan y sientan también el cariño por la bandera de nuestro municipio. Hemos decidido realizar este acto con gratitud, con mucho orgullo y emoción, por el merecimiento de este vecino que pensó en la bandera que nos representa a todos los Obereños”.

Jorge De France señaló que pasaron muchos años del concurso y lo recuerda como si fuera ayer “Al pensar en mi Oberá, cuando tuve que hacer este trabajo, se me venían tantas imágenes y pensamientos que no sabía cómo expresarlos. Creo que fue la forma más sencilla, la mejor manera de representar a mi Oberá, con sus colores rojo, blanco y verde que representan el calor de la gente, la amistad, el amor, la energía. Lo blanco que es la pureza que no se tiene que perder, la sinceridad y también la esperanza. Verla flamear era el orgullo de mi madre cada vez que pasaba por el Centro Cívico. Solo me resta agradecer, a las autoridades, a los presentes y a mi familia. Gracias, por siempre”, expresó visiblemente emocionado De France.

Luego llegó el turno de la entrega de los diplomas a los abanderados de los establecimientos educativos de nuestra ciudad quienes concurrieron acompañados por familiares y directivos escolares a recibir la distinción que otorga el Concejo Deliberante a los alumnos que serán portadores de la bandera nacional durante este año.

Artículo visitado 23 veces, 8 visitas hoy