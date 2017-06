La 11ª fecha se jugó parcialmente

Este sábado se jugaron solo algunos partidos correspondientes a la 11ª fecha del Apertura 2017. Olimpia/SA vs Mojomi se suspendió y River vs Atl. Oberá quedó para el domingo 25.

Cuatro de los seis partidos programados para este fin de semana se pudieron jugar. Sin embargo, la fecha no se completó porque el cruce entre River de Villa Bonita y Atlético Oberá se pospuso (de común acuerdo entre los clubes), para el próximo domingo 25 de junio, aprovechando que ambos no tienen compromisos. En esa fecha se estarán jugando partidos pendientes de la 9ª fecha. Por otro lado, el cruce entre Olimpia/San Antonio vs Mojomi se suspendió debido a que –según informó el club local- no habría custodia policial por ser el Día del Padre.

En tanto, en 25 de Mayo, San Martín recibió a Atlético Iguazú. Los de L. N. Alem no lograron su objetivo de sumar una segunda victoria, porque el General siempre es fuerte en su casa y así se quedó con tres puntos importantes al vencer 2 a 1.

En cancha de Atlético Iguazú, Atlético Alem fue local ante Atl. Campo Grande. Los de Walter Iturbide y los de Diego Da Silva protagonizaron un encuentro con intensidad que finalizó a favor del local con un marcador 3 a 2. El resultado le sirve al Decano de L. N. Alem para acercarse a los de más arriba.

En la noche de este sábado, AEMO recibió a Ex Alumnos 185 en el Rodolfo Lobo Fischer de Oberá. Los dirigidos por Oscar Aguayo se recuperaron de su derrota anterior y vencieron al equipo de Daniel Staudt, con un 3 a 1.

Partido con final caliente

Racing tuvo la oportunidad de volver a ser puntero cuando este sábado recibió a Atlético Campo Viera. Los “Tealeros” sufrieron un traspié (ver aparte) y estaban sedientos de una victoria, pero por algo la Academia se encuentra en las primeras posiciones. Ambos equipos propusieron poco y nada, sin muchas ideas, lo que generó un primer tiempo con muchas imprecisiones, roces y piernas fuertes. En la única llegada peligrosa, Enry Aquino logró encontrar los espacios para ingresar al área rival, pero en el camino fue derribado por Fernando Dille quien vio la roja directa y dejó a su equipo con diez. Los de Toto Núñez igual se arreglaron para aguantar hasta el descanso. En el complemento salió más concentrada la visita y no tardó en ponerse en ventaja tras una gran jugada personal del recién ingresado Roger Barrios, quien esquivó al arquero y abrió el marcador. El gol avivó el juego pero fue Campo Viera el que tuvo más chances de ampliar que Racing de empatar. Sin embargo, a puro empuje, la Academia logró revertir, con el gol de Javier Centurión. Luego Racing también sufrió la expulsión de un jugador, por infracción al arquero Ojeda.

Lamentablemente, tras el empate, se dio un altercado entre dos jugadores rivales. El juego se centraba en otra parte de la cancha cuando Barrios aludió un golpe por parte de un jugador del equipo local y cayó al suelo. Esto generó la reacción de jugadores y cuerpo técnico que reclamaron al juez, provocando una situación que detuvo el juego ante el riesgo de ser suspendido. Corrían 47´ del 2T. El árbitro del encuentro decidió entonces expulsar a los dos jugadores responsables directos y dio por finalizado el encuentro. Barrios, con una contusión y corte en la cabeza, fue trasladado al Samic de Oberá para ser atendido.

Resultados 4ª División

San Martin 1- Atl. Iguazú 0

Atl. Alem 1– Campo Grande 2

Racing 3- Campo Viera 2

AEMO 3– Ex Alumnos 185 2

Olimpia/SA- Mojomi (supendido)

River – Atl. Oberá (pasó para el 25/06)

Pendientes 8ª fecha- martes 20-06

Local Visitante Estadio 4ª 1ª Atlético Iguazú Atlético River Atl. Iguazú (LN Alem) 13.30 15.30 Atl Arist. del Valle Olimpia/S Antonio Compl. A. del Valle 13.30 15.30 Atlético Oberá Racing Alfonso Feversani 13.30 15.30 Mojomi Atl. Alem Compl. Santa Rita 13.30 15.30 Ex Alumnos 185 San Martín Juan Areco 13.30 15.30 Libre: AEMO

