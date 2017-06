Inta Oberá realiza proyectos de acuaponía e hidroponía

Entre las novedades que hubo en la Expo Verá, desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) Oberá presentaron una combinación de cría de peces y plantas. Fue el atractivo, dónde los visitantes se detenían a averiguar cómo funcionaba y se mostraban interesados en el sistema de acuaponia, utilizado en diferentes partes del mundo y ahora con experiencia en la Capital del Monte.

Se conoce como acuaponía al sistema de producción sostenible de plantas y peces que combina hidroponía y piscicultura, generando la cría de peces, además de alimento para las plantas, sin necesidad de tener tierra para los cultivos.

Para el trabajo se unieron los ingenieros agrónomos Sergio Feversani y Hernán Hening, “se está desarrollando diferentes ensayos, comenzando con un módulo para ajustar algunas técnicas entre la hidroponía y la piscicultura, nos juntamos y combinamos la técnica que ya existe en el mundo y hay empresas que producen en grandes cantidades”, aclaró Hening.

“A los peces hay que alimentarlos con alimentos balanceados, las heces de los peces generan un problema para los mismos peces, porque se aumenta la cantidad de material orgánico, lo que se hace es que el agua pasa por un filtro mecánico que tienen cierta bacteria que transforma el nitrógeno que forma parte de esas heces, lo transforman para que las plantas las puedan asimilar que es nitrógeno”, empezó explicando el ingeniero Hernán Hening.

Luego que el filtro hace el trabajo de transformar a nitrógeno, se manda a las plantas para que absorben los nutrientes y vuelve al sistema de piscicultura. Con ese sistema se brinda alimento a las plantas y por otro se disminuye la carga orgánica para los peces, generando una simbiosis, combinación y beneficio mutuo de las dos especies

“Lo que se está haciendo es adecuando la tecnología para Misiones, porque cada provincia o país tienen diferentes especies, condiciones climáticas, calidad de agua, entonces hay coas que ajustar, pero la intención es mostrar a la ciudadanía que si existe la técnica”, manifestaron los ingenieros.

Feversani y Hening trabajan en el Inta Oberá, dónde pueden brindarle los aspectos técnicos para los que deciden invertir en el tipo de sistema.

Se acomoda al lugar

El monto a invertir depende del tamaño que quiera hacer, se puede armar algo chico para el balcón, terraza o fondo de la casa y lo más importante es que no se necesita tierra para producir.

Entre los consejos que brindaban a los que se acercaron al stand que tenían en la Expo Verá era que si los colonos están en condiciones de innovar, “primero tendrían que realizar un invernáculo porque los peces son de sangre fría, entonces en el invierno, no comen y no crecen, pero si le damos las condiciones de temperatura crecen durante todo el año, lo mismo para las plantas”.

Los sistemas acuapónicos varían en tamaño, desde pequeñas unidades interiores o exteriores hasta grandes unidades comerciales que utilizan la misma tecnología. Los sistemas comúnmente contienen agua dulce, pero también son factibles los sistemas de agua salada, dependiendo del tipo de animal acuático y del tipo de plantas involucrados.

La experiencia de la acuaponía se encuentra aún en una etapa de investigación y desarrollo en el Inta de Oberá, que funciona en avenida Sarmiento 1.070 y para comunicarse los teléfonos son 3755 – 421344. Mientras que el sistema de Hidroponía también fue un atractivo para los que visitaron la expo, los ingenieros estuvieron los dos días muy solicitados para explicar el sistema innovador sin necesidad de contar con tierra para producir alimentos.

Artículo visitado 32 veces, 32 visitas hoy