Los Concejales buscan soluciones al conflicto entre Municipio y el Juez de Faltas

El Concejo Deliberante convocó al Juez de Faltas obereño para buscar soluciones en el conflicto que tiene con el Ejecutivo. El funcionario judicial reclama el 80% de la remuneración que percibe el Intendente, tal como lo expresa la Carta Orgánica Municipal y por ello los ediles citaron a las partes para mediar en el conflicto.

El Director de Asuntos Jurídicos, Mijael Julián, acudió a la convocatoria de los Concejales, para aclarar posición del ejecutivo en relación a la demanda presentada por el Juez de Faltas. Para el Director de Asuntos Jurídicos la reunión fue “fructífera porque se aprovecha para hablar también de otras cuestiones. Siempre que venimos a reunión de Comisión los resultados son positivos. Intercambiamos posturas, ideas. Hemos manifestado una posición técnica y jurídica en relación al artículo en particular. Precisamente lo que son la normas operativas y programáticas y han comprendido los Concejales. Nos han manifestado opiniones al respecto, muy constructivas, que es necesario una ordenanza que reglamente el Artículo 152” expresó el Julián.

El Juez de Faltas Municipal se mostró conforme con la reunión que tuvo con los ediles y al finalizar expresó, “Agradezco la intervención del Concejo para poner un poco de paños fríos y entendimiento a la cuestión. La charla con los Concejales fue muy buena, posiblemente se llegue a un acuerdo con el Ejecutivo, esa es la intención de ambas partes y solucionar esto, porque los conflictos no benefician a nadie. Creo que en los próximos días se estaría emitiendo una resolución para establecer parámetros, fijar posiciones y dejar solucionado el problema”

Consultado si no intentó ponerse en contacto con el Ejecutivo para ponerse de acuerdo, Sá dijo que intentó en varias oportunidades, aunque sus pedidos no tuvieron resultado positivo, “Fue consecuencia de eso, pero vamos a dejarlo en el pasado y creo que vamos a mirar para adelante y vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Los reclamos no fueron respondidos en su momento y cualquier reclamo administrativo tiene plazos, que son perentorios y si uno no inicia la demanda se produce la caducidad de la misma”.

Sobre el conflicto que se suscitó en cuanto al porcentaje que debería cobrar y si este es sobre el sueldo básico del Ejecutivo, Sá explicó “En su momento cuando los Convencionales Constituyentes dictaron esta norma tuvieron un espíritu, que es que el Juez perciba el 80% de los que perciba el Intendente. Entiendo y respeto la opinión del Dr. Julián, pero no la comparto de que sea del básico, porque significaría una depresión para el sueldo del Juez de Faltas, más que nada para dignificar el cargo. Entonces sería sobre el total, exceptuando algún adicional que le correspondería al Intendente, pero estaríamos en situaciones equivalente a la profesión, al título universitario, tareas exclusivas y otros adicionales que también en este caso me competen a mí por funciones”.

Por su parte el Presidente del Concejo Deliberante Ariel Chaves, se mostró conforme con el diálogo y el acercamiento que se dio en los últimos días sobre este tema “Es satisfactorio el resultado del razonamiento que propuso este Concejo Deliberante como para que este tipo de cuestiones se solucionen, como una cuestión tan importante como es el juicio contencioso y administrativo que le inicia el Juez de Faltas al Ejecutivo Municipal. De tal manera que ayer hemos estado con el Director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, Mijael Julián y hemos convocado al Juez de Faltas, Francisco Sá, para ver si se pueden acercar las partes y si había coincidencias. La verdad esto nos alegra, porque no debemos olvidar que detrás de todo este tipo de cuestiones, este tipo de conflictos, está la ciudadanía. Los vecinos son los que, en definitiva, con sus aportes, después terminan pagando las costas. Así que lo bueno es que las partes decidieron acordar una charla y a sacar una resolución que solucione este conflicto. Les pedí celeridad, tanto al Dr. Sá, como al Ejecutivo, como para que no más allá de la próxima semana se llegue a un acuerdo y se desista de esta demanda”, expresó Ariel Chaves.

El Concejal Héctor Antúnez Proeza, se mostró optimista en cuando a llegar a una solución al conflicto “Realmente fueron reuniones muy positivas, tanto la de ayer como la de hoy, porque busca el acercamiento de las partes, una salida consensuada y hacer una resolución que establezca en convenir los haberes para que además se desista de la acción judicial que se ha iniciado. Notamos la predisposición del Juez de Faltas y ayer del Director de Asuntos Jurídicos Municipal para ir trabajando en esto para llegar a un acuerdo y un entendimiento, eso será beneficioso para toda la ciudad”, finalizó el edil.

Artículo visitado 53 veces, 53 visitas hoy