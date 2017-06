Frente al ajuste de Bullrich en la universidad, se profundiza el conflicto

Con una paritaria estancada desde hace semanas y un malestar general creciente en toda la comunidad universitaria del país, comienzan intensas semanas de protestas.

“Teníamos la expectativa de que el Gobierno finalmente se acercara con una propuesta que pudiéramos tratar. Pero no sucedió, estamos a mitad de año y seguimos en la incertidumbre. Los docentes universitarios estamos desde noviembre del año pasado sin aumento salarial, con una inflación que se incrementa y golpea fuerte nuestros bolsillos. Esta situación se suma a un contexto de reclamo general por la suspensión de programas de becas, de formación de posgrado, contratación de docentes fuera del salario formal, ingresos de la policía y allanamientos injustificados en las universidades. Además de una campaña de descalificación de la educación pública superior. Pero el Gobierno parece no entender este malestar, con un ministro que no participó de ninguna de las paritarias”, explicó Carlos De Feo, Secretario General de CONADU.

El cronograma de lucha definido en el último Plenario de Secretarios Generales de CONADU incluye:

14 y 15 de junio, Jornada Nacional de Protesta;

Jornada Nacional de Protesta; 15 de junio, acción unificada en el Palacio Pizzurno en el marco del aniversario de la Reforma Universitaria;

acción unificada en el Palacio Pizzurno en el marco del aniversario de la Reforma Universitaria; del 19 al 22, Plebiscito Universitario para definir el No inicio del segundo cuatrimestre;

Plebiscito Universitario para definir el No inicio del segundo cuatrimestre; jueves 22, Asamblea Simultánea Universitaria en todas las casas de estudio del país;

Asamblea Simultánea Universitaria en todas las casas de estudio del país; semana del 26 al 30, Asamblea General de la Militancia Universitaria junto con las federaciones estudiantiles;

Asamblea General de la Militancia Universitaria junto con las federaciones estudiantiles; semana del 10 al 14 de julio, Congreso Extraordinario de CONADU.

Para De Feo, queda clara la decisión del Gobierno de que la paritaria no funcione: “Creo que hay un cambio de rumbo que tiene que ver con ajustar el aumento salarial al déficit fiscal más una definición política de achicar el sistema universitario argentino”.

Los reclamos que la Federación impulsa son:

Paritarias libres y sin techo.

Regularización de los contratados y ad honorem

Plena implementación del Convenio Colectivo de Trabajo

Continuidad de los programas de capacitación docente gratuita y de las becas Profite

Reestablecimiento de los programas socioeducativos

Mayor Presupuesto Universitario

Más presupuesto para CyT y el ingreso efectivo de los/as 500 compañeros/as a Conicet.

Cabe destacar que la CONADU congrega a más del 40% de los docentes universitarios, investigadores y científicos de la Argentina, siendo la organización gremial más representativa del sector.

