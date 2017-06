Termas de la Selva: Cerrada y con multa de 30 mil pesos por falta de colectora.

Se supo que el emprendimiento Termas de la Selva, fue multado por Vialidad Nacional por la existencia de acceso directo desde la Ruta Nacional 14 al emprendimiento. Esto, mas el no funcionamiento de la misma repercute en el movimiento turístico.

El titular de la Cámara de Turismo Sierras centrales de Misiones, Ernesto Martins, se mostró preocupado no sólo por el no funcionamiento de las Termas en Oberá sino por la cartelería que deben quitar o no pueden colocar por orden de Vialidad Nacional. “Vialidad no autoriza la carteleria en ruta, asi que hay que apelar a lo digital, no nos queda otra”.

“Hay una multa de 30 mil pesos por acceso directo a las termas desde la Ruta y encima no es Vialidad que construye sino el municipio el que tiene que hacer”, remarcó. “Estamos esperando se hagan las obras de modificación del bombeo para sacr el agua termal, pero por ahora no se puede desde el punto de vista económico, esto genera un perjuicio porque estábamos vendiendo paquetes con termas incluido”, indicó Martins al Aire de Integración.

El jefe comunal Carlos Fernández al referirse al tema Vialidad dijo que “por eso dentro de los proyectos que tenemos está incluido estudios técnicos de colectoras con el socio ambiental de cada zona, hoy tenemos un grave problema con vialidad nacional ningún negocio puede acceder en forma directa a ella por la ruta, hay que hacer colectoras”.

“Ya existen muchos negocios e inclusive estaciones de servicio que no lo tienen, con entrada y salida directa a la Ruta por lo que habrá que analizar de manera urgente esto”, puntualizó.

La disposición sería construir colectoras desde cruce karaben y mil metros después de las termas. “Para nosotros es una gran preocupación porque el negocio de la flia Dini (mayorista) a punto de habilitarse en intersección Ruta 14 y 103 no puede funcionar asi, y nos preocupa porque Vialidad Nacional nos impide habilitarlo, se está trabajando para darle solución definitiva incluso con intervención de Vialidad Provincial, pero falta”, expresó el Intendente.

