Los merenderos duplicaron sus comensales en barrios de Oberá

Los integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha(FOL) que son a la vez representantes de asociaciones de tareferos, pusieron en practica 6 merenderos en diferentes sectores de Oberá y Guaraní. En estas últimas semanas, con tantas necesidades, las personas-mas bien niños-que allí se alimentan-se duplicaron en cantidad.

“Por una parte esta bien, porque tenemos como sostener la merienda para todos, pero por el otro, nos preocupa que cada vez son más los que buscan su ración, porque como no tenemos espacio para todos, les damos para que lleven a sus casas”, comentó Sandra Vera, de la organización de tareferos.

Se mostró aliviada igualmente “porque ya tenemos fecha de envio de alimentos de nación de vuelta, o sea tiene sostenimiento este programa de ayuda. Para la gran mayoría de los que asisten es la única comida del dia, lamentablemente no podemos poner en marcha comedores, porque hace algunos dias estuvo la asistente social de la Nación haciendo relevamiento y dice que tardaria como 6 meses en llegar los elementos para poner en marcha comedores, esto es, ademas de mercaderias, cocinas, garrafas, armarios, mesas y sillas. Una vez que tengamos eso, lo vamos a impulsar”, aseguró Vera.

Los merenderos que ya están funcionando se instalaron en Guarani, Villa ruff, Villa Christen, Km11, San Miguel y 100 has. “Haciamos unos 10 lts de leche o chocolatada en cada jornada y ahora hacemos más del doble, las mujeres hacen pan dulce, en su casa porque no tenemos horno, tambien pan salado y bollos con los elementos que nos manda la nación”, precisó.

Dijo que la necesidad es extrema “nos preocupa la gente que no cobra el Programa, que queda fuera de toda asistencia. Porque tenemos 150 que si cobran el programa argentina trabaja o construir empleo y salario social complementario, de 4 mil pesos, ya vino la doble liquidacion, hoy se encuentarn un grupo de compañeros en el banco cobrando la última liquidación y hay otra para el mes que viene. Estos cumplen una funcion y horarios en los Caps o en los merenderos o en otros lugares”, dijo la dirigente.

En ese sentido acotó que “aquellos que no cobran y no estan pudiendo trabajar, porque en su generalidad son tareferos y el mal tiempo no los deja salir, la estan pasando muy mal, eso nos preocupa. No pueden siquiera hacer changas y ellos no tienen reserva. La provincia nos mandó unos kgs de alimentos para distribuir, pero fué muy poco y la necesidad es acuciante. A la gente que se acerca con mucha necesidad, le ayudamos con alimentos pero no es suficiente, porque la mayoria esta destinado a los merenderos”, explicó.

Llamativamente, el Secretario de Desarrollo humano de la Municipalidad, Rafaael Marquez Da Silva, dijo hace algunos dias al Aire de Integración que “el numero de comedores se mantiene, a excepción de algunos lugares que aportamos comida de la cocina centralizada, no elevamos el numero de comedores aunque estuvimos evaluando la apertura de algunos”.

Para Vera, la Municipalidad “no hace relevamiento, necesidades hay mucha y hace falta un comedor en cada barrio, maxime con esta problemática que hay pero nada se hace”.

Artículo visitado 4 veces, 4 visitas hoy