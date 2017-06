Falta de mérito para los comisarios imputados por las presuntas orgías

A más de tres años de la denuncia que disparó la investigación, a principios de mayo el Juzgado de Instrucción Uno dictó la falta de mérito a los comisarios implicados en las presuntas orgías con menores en el hotel del casino de esta localidad.

El benefició alcanzó al comisario mayor Héctor Daniel Cabaña y el comisario inspector Miguel Ángel Espíndola. Según la resolución, fechada el 2 de mayo pasado, la medida se extenderá por once meses, mientras continúa la investigación del hecho.

Dicha medida podría propiciar la reincorporación de Espíndola a la fuerza, ya que desde julio del 2015 se halla en situación de disponibilidad.

De los seis imputados, dos son chinos y el más comprometido por las menores que habrían participado en las fiestas sexuales fue identificado como Chen Guag T., alías “Martín”, quien era propietario de supermercado en la localidad de Campo Grande.

La causa está caratulada como “supuesta corrupción de menores y supuesta violación de los deberes de funcionario público”.

Según el expediente, las tres menores de 15, 16 y 17 años que oportunamente declararon en sede judicial mencionaron que Martín fue quien las invitó al hotel del casino ese 18 de febrero del 2014 para festejar su cumpleaños. Reconocieron que no era la primera vez que iban al mismo lugar en compañía de los chinos.

Si bien los comisarios prestaron declaración indagatoria y se desligaron de las supuestas orgías, reconocieron que entre la noche del 18 de febrero y la madrugada del 19 de 2014 participaron de la celebración del cumpleaños que se realizó en la terraza del hotel, pero no se registraron como huéspedes. También están imputados un amigo argentino de los chinos y el gerente del hotel.

El caso

En marzo del 2014, personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) allanó las instalaciones del hotel, tras lo cual analizaron cientos de horas de filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar y elevaron un informe a la Justicia.

Con las pruebas halladas, las autoridades judiciales entendieron que existen elementos suficientes para avanzar con el expediente judicial. Las grabaciones de las cámaras y el testimonio de varios empleados resultaron claves para confirmar la presencia de las chicas menores de edad en el lugar.

El Territorio accedió a una secuencia de imágenes donde se observa a un chino (quien sería Martín) ingresando al hotel con tres menores, con las que luego tomó el ascensor. También se lo ve dialogando con el conserje.

Entre los testimonios recepcionados en la instrucción judicial, se encuentra la versión de conserjes del hotel del casino, quienes confirmaron la presencia de las jovencitas.

Al mismo tiempo, si bien las filmaciones ubican a los oficiales en los pasillos del hotel y en la terraza, los conserjes sindicaron a los chinos como acompañantes habituales de las jovencitas.

Fuentes del caso confiaron que el trato preferencial que tenían los chinos se fundaba en las fuertes sumas que apostaban en el casino, a razón de cien mil pesos por semana.

El personal de la Saic logró identificar a las menores que se hallaban en compañía de los mayores. El trabajo de los pesquisas dio por tierra con versiones que indicaban que se habían borrado todas las grabaciones del sistema de seguridad por cámaras.