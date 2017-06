El Hospital Samic recibió donaciones del Rotary Club Oberá

Este miércoles por la mañana desde el Rotary Club Oberá, a través de su titular Sergio Campaya, entregó donaciones para el SAMIC de la ciudad de Oberá. El Director del Hospital, Héctor González expresó que gente del Rotary acercó estas donaciones desde Buenos Aires, desde Villa Lugano entre otras localidades. “Más que nada nos trajeron medicamentos, ellos realizaron otra donación hace un año aproximadamente. Sobre todo, son medicamentos para pacientes ambulatorios. Estamos muy contentos y agradecidos, porque esto siempre llega al más necesitado. Además, hubo algunos inconvenientes con el programa remediar, así que todos los medicamentos que acercan al Hospital para la gente que viene a atenderse bienvenido sea”, dijo Héctor González.

Por otra parte, el Director del Hospital, expresó que los cuadros respiratorios que se observan en la zona son los normales para esta época y se acentúan considerando las inclemencias del tiempo. “Aumentaron mucho en cantidad, pese a esto, no tenemos casos sospechosos de gripe A, más allá de lo que leímos de Posadas y del Paraguay. De todas maneras, siempre, al paciente de riesgo que llega con un cuadro respiratorio con un gran compromiso y que sea sospechoso, y si no está vacunado, se lo medica”.

Sobre la inauguración del nuevo edificio del Hospital, Gonzáles mencionó que la planificación estaba prevista para que se realice cerca de mitad de año, “Justamente el Gobernador Passalacqua anunció el lunes que la próxima visita a Oberá será para inaugurar ese sector nuevo. Estuve hablando con la Ingeniera de la obra por el tema del resonador que es lo más complicado y ya está la jaula hecha. Está todo preparado para bajar el equipo, tarea que no es sencilla y luego tendremos que poner en condiciones todas las instalaciones. Eso también demorará unos días. No tenemos fecha precisa, obviamente cuando la tengamos se va a informar con anticipación. La obra está lista, faltan los detalles. Tenemos que mudar todo para tener las condiciones de trabajo necesarias y la idea de ir a un nuevo Hospital, con una estructura como esta es que también demos el salto en la calidad de la atención” finalizó el Director del Hospital, Héctor González.

