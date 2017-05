Una obereña en Showmatch

La misionera Marilyn Weiss (23), ex Reina Nacional de la Orquídea y actual embajadora de la fiesta, brilló el lunes en la apertura de ShowMatch, formando parte del grupo de modelos que lucieron los trajes del diseñador Marcelo Péndola.

La apertura del programa duró unos 40 minutos, la aparición de la misionera ocurrió al minuto 32 de la presentación, en el imponente marco del Puente de la Mujer, en Puerto Madero, acompañada por la musicalización de Tripa y Flor Otero.

Marilyn desde principios de este año vive en Buenos Aires, estudia diseño de indumentaria y textil en la UBA, creo su propia marca, Diamant Weiss, donde diseña y confecciona outfits, chokers e indumentaria. Hace meses además forma parte del equipo de porristas Las Boquitas.

Sobre su participación en la apertura del ciclo que conduce Marcelo Tinelli, la joven reveló: “Cuando estaba de candidata a Miss Misiones, etiquete a Péndola para que me diera su voto, lamentablemente no gané el certamen, pero fue una alegría que unos días después el diseñador me contestara y le agradecí. Al día siguiente no sé si vio mi perfil o qué y me mandó un mensaje pidiéndome mi número, me llamó y me dijo si quería ser parte de su equipo de modelos. Sin pensar le dije sí”. En esa misma línea agregó: “Cuando acepté me dijo que íbamos a desfilar en ShowMatch. Haber estado ahí me pone muy contenta, pero más aún haber sido electa por Péndola para estar en el grupo. Por lo que sé, él elige las modelos que van a lucir sus diseños. No cualquiera está ahí, él busca que la modelo tenga algo especial, y tuve la suerte de estar entre las que eligió eso fue maravilloso”.

Marilyn también destacó el gran equipo de trabajo del diseñador y sobre todo el buen trato con cada unas de las modelos y haber sido elegida para ella es un gran logro con el que avizora seguir creciendo en el mundo del modelaje.

De la corona a la pasarela

Marilyn Weiss fue reina Provincial de la cerveza en el año 2014 representando a la colectividad alemana de Oberá, en el 2015 ese título le dio pie a participar como candidata a reina Nacional de la Orquídea donde fue electa como soberana y ese mismo año en el mes de diciembre representando a la Fiesta Nacional de la orquídea fue electa Reina de Reinas Nacionales en Carlos Pellegrini Santa Fe. Actualmente es la embajadora de la fiesta nacional de la Orquídea.

Artículo visitado 218 veces, 218 visitas hoy