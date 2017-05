Los concejales se reunieron con el Secretario de Hacienda Municipal, Javier Carísimo al que citaron este lunes, a una reunión de Comisión para evacuar dudas sobre el movimiento económico que tiene el Municipio y cuestiones que hacen al contralor que le corresponde al Concejo Deliberante.

Al respecto el Presidente del Concejo Deliberante, Ariel Chaves se mostró conforme con el resultado de la reunión, “Los Concejales teníamos algunas dudas sobre las inversiones que está haciendo la Municipalidad y el trabajo que realizan algunas cooperativas de trabajo que manejan fondos grandes que llegan desde Nación. Estas dudas fueron evacuadas por el Secretario en esta reunión”.

Chaves aclaró que próximamente se reunirán con funcionarios del sector de Obras Públicas para conocer cuáles son las prioridades de obras públicas, conforme a las posibilidades económicas que tiene el municipio, “Vemos que en distintos barrios faltan obras de cordón cuneta, empedrado y queremos saber cuáles son las proyecciones que tienen para llevar adelante esas obras tan necesarias para los vecinos. Otra cuestión que queremos consultar es sobre la extensión de agua potable a los barrios. Como se va a trabajar con la Cooperativa Eléctrica Ltda. de Oberá, para ir compensando los costos que tendrá el Municipio al extender las redes. Son estas las cuestiones que nos interesan y por eso citamos hoy al Secretario de Finanzas y próximamente haremos lo propio con el sector de Obras Públicas del Municipio”.

Consultado si le preocupa la situación económica de la Municipalidad, el Contador Javier Carísimo afirmó “Estamos administrando de la mejor manera los recursos con los que cuenta el municipio. Es lo que le manifestaba a los concejales, evacuando las dudas de un informe que ellos nos pidieron”.

Además, Carísimo declaró “expliqué como llega la coparticipación, ahí les mostré datos, que sí nos preocupan, porque escapa del alcance municipal la obtención de esos recursos que deben utilizarse de la mejor manera y hacer rendir lo mejor posible. Si bien va todo destinado al pago de sueldos tampoco alcanza para eso y hay que inyectar fondos propios para cumplir con la masa salarial municipal pues con la coparticipación no alcanza, además, a los proveedores le estamos cumpliendo en tiempo y forma”.

En cuanto a la recaudación el Secretario de Hacienda reconoció “viene complicada por el parate en la actividad que venimos padeciendo desde el año pasado, alrededor del 40% de aporte. En cuanto al aguinaldo fuimos previsores para cumplir con todos en esta mitad de año, a pesar del mal momento económico. Siempre se le da prioridad a los que menos ganan y luego las categorías mayores, pero la idea es llegar con todos al mismo tiempo. La prioridad son los empleados”.

Sobre los nuevos loteos o nuevos barrios, si bien Carísimo reconoció que es un tema de Desarrollo Urbano, consideró que “el Municipio no quiere autorizar nuevos loteos o instalación de nuevos barrios si no va a llegar con los servicios mínimos indispensables para que la gente se acomode. La gente de Tierras y Desarrollo Urbano está planificando el avance en crecimiento de la Ciudad para que estas cosas no sucedan o si suceden ya tengan previsto como solucionarle los problemas a la gente y que no signifique un cargo extra. Para poder llegar con todo eso requiere también trabajo conjunto con la Cooperativa Eléctrica Ltda. de Oberá. Sabemos que los servicios públicos básicos están concesionados a la CELO. Entonces hay que hacer un trabajo coordinado, estamos por llegar con agua potable a un barrio que hace rato estaba demandando hace rato la red y en conjunto con la Cooperativa se va a realizar el proyecto para solucionar el problema de la gente”, expresó el funcionario.

Artículo visitado 18 veces, 18 visitas hoy