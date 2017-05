Inminente elevación a juicio de la causa por el homicidio de Selene

El Tribunal Penal Uno deberá fijar la fecha para el debate oral y público por el homicidio de la pequeña Selene, luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazara un recurso presentado la defensa de uno de los dos imputados.

El deceso se registró a finales de enero del 2015 y están acusados la mamá de la víctima, Victoria Aguirre (23), y quien entonces era su pareja, Rolando Lovera (31).

La mujer está acusada de homicidio calificado por el vínculo y podría ser condenada a reclusión perpetua; mientras que Lovera afrontará cargos por homicidio simple, puesto que era el padrastro de la criatura.

El año pasado, la defensa de Lovera solicitó que Aguirre fuera sometida a pericia psiquiátrica de parte, solicitud denegada en las diferentes instancias judiciales.

En consecuencia, el expediente regresó al Tribunal Penal Uno y el juicio se realizaría en el segundo semestre del año, anticiparon fuentes del caso.

Al respecto, allegados a Aguirre celebraron la resolución y consideraron que “en el debate oral saldrá a la luz toda la verdad”, al tiempo que familiares de Lovera insistieron con su inocencia.

Paralelamente, el caso se convirtió en una bandera de colectivos de género en todo el país y se creó una Mesa por la Liberación de Victoria Aguirre, desde donde vienen insistiendo con “la inmediata libertad de Victoria, teniendo en cuenta que su tiempo en prisión ha sobrepasado el plazo máximo previsto por el Pacto de San José de Costa Rica, al cual adhiere el estado argentino”.

Maltratos y golpes

En su defensa, Aguirre aseguró que fue torturada y violada por Lovera, a quien acusó de haber asesinado a su hija. Para la Justicia, en tanto, la versión de la mujer presenta contradicciones y por ello la dura acusación en su contra.

La progenitora y su ex pareja están sospechados de asesinar a golpes a la niña, que al momento de su deceso tenía 2 años y 4 meses de vida. La pequeña padecía calcificación en el cerebelo, lo que le provoco un retraso madurativo.

En una instancia previa, la Justicia desestimó la excarcelación de la mujer ya que en su primera declaración -cuando llegó al hospital Samic con el cuerpo sin vida de su hija- manifestó que Selene sufrió un accidente doméstico.

Luego, rectificó sus dichos argumentando que su ex había golpeado a la nena y que la amenazó para que diga que fue un accidente, circunstancia que habría generado temor e incidió en su silencio inicial, alegó en su defensa.

El 29 de enero del 2015, la madre llegó a la guardia del Samic con su pequeña en brazos y comentó lo del accidente doméstico. La criatura ya no respiraba y en la primera observación los médicos notaron que presentaba golpes y hematomas en varias partes del cuerpo.

En consecuencia los profesionales dudaron de la versión de la progenitora, dieron el correspondiente aviso a la Policía y la mujer quedó detenida por orden del juzgado de instrucción en turno. Por la tarde fue apresado el padrastro.

La autopsia determinó que Selene recibió un fuerte golpe en la cabeza, lo que le provocó un derrame y un paro cardiorrespiratorio.

Aguirre permanece detenida en la cárcel de mujeres de Posadas y Lovera está alojado en la Unidad Penal II de Oberá.

Artículo visitado 57 veces, 57 visitas hoy