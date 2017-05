Solo se jugó un partido por la 8ª fecha del Apertura

Victoria de Atlético Campo Viera como local ante Atlético Campo Grande, en el único encuentro de la jornada

Por la 8ª fecha del Apertura 2017 del torneo “César Cardozo” de la LROF se jugó solo se disputó solo este encuentro, mientras que los demás debieron ser suspendidos debido a las inclemencias del clima. En la próxima semana se analizará la reprogramación de los cruces pendientes.

En el Club Bowling de la localidad de Campo Viera, el “Tealero” recibió al “Aurinegro” de Campo Grande. El local logró su segunda victoria en lo que va del torneo, con un marcador de 2 a 0, con goles de Matías Gural y Sebastián Rehwald.

Fue un duro partido para dos equipos que pusieron lo que hacía falta para llevarse los tres puntos. El trámite fue tan parejo que no se podían dar el lujo de equivocarse. Los de Diego Da Silva quisieron ser protagonistas desde el inicio, e incluso tuvieron varias chanches de quebrar el cero, pero no estuvieron finos en la definición. Hasta que a los 25´ apareció Gural por la derecha, tras un pelotazo cruzado que dejó mal parada a la defensa visitante, el “10” dominó y ante la salida del buen arquero Gustavo Gnass, definió y convirtió el primer gol para los de Toto Núñez. El gol le dio energías a Campo Viera para seguir buscando y el partido se puso más intenso. Campo Grande no encontraba el modo de perforar la defensa local y el joven arquero Nahuel Ojeda comenzaba a convertirse en figura con buenas intervenciones para evitar la caída de su valla. A los 38´, jugada repetida para que la pelee Rehwald en el área, usando toda su humanidad metió y logró sacar un remate fuerte para lograr el segundo gol para el local.

El complemento fue muy peleado, con mucha pierna y un juego trabado en el medio campo. La visita llegaba pero con poca claridad y la figura de Ojeda se hizo aún más grande, sacando varias pelotas de gol. Las tarjetas empezaron a llegar y luego las expulsiones, quedando ambos con un jugador menos. Pero el marcador no cambió y cuando se escuchó el pitazo final, fue gran festejo para los Tealeros.

Cuarta División: Atlético Campo Viera se afirma en la punta

El juvenil tealero queda como único puntero, luego de vencer 2 a 1 a Atl. Campo Grande, ya que los demás partidos no se jugaron.

Artículo visitado 18 veces, 18 visitas hoy