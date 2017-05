Personal de Seguridad de la Terminal se quedan en la calle

Los trabajadores de seguridad de la Terminal de Omnibus de Oberá se quedan sin su fuente laboral, por la decisión de la intendencia de cambiar de empresa prestataria del servicio.

Se trata de los empleados de la Empresa de Seguridad Privada Odilio Klipauka, que pertenece al ex jefe de la Unidad Regional II. Los operarios cumplen la tarea desde que se abriera la terminal en el 2010 y por lo que le comunicaron, hasta el 31 de mayo, ya que desde el primero de junio entra a trabajar la otra empresa. “Estamos desde el primer día que empezó a funcionar la terminal, en el 2010. Nos capacitamos e hicimos todos los trámites para brindar seguridad, pero ahora de nada sirve” comentó Marcelo Lescano. “Estamos desesperados, la empresa ya nos dijo que no tiene donde ubicarnos. Yo voté a este intendente y la verdad me siento defraudado, ni siquiera vino a hablar con nosotros, ahora entiendo cuando dicen que no está cerca de la gente. Todos somos cabeza de nuestras familias”.

Según el comentario que trascendió se debe a que la otra empresa ofrece el servicio con un costo menor que sería de mil pesos de diferencia. “Evidentemente no les importa la gente, no es una diferencia considerable para el cambio, además ni siquiera contemplaron lo que nos ocasionan, directamente nos dejan en la calle” agregó Lezcano.

Trascendidos indican que la nueva empresa, presta el mismo servicio a locales comerciales de uno de los Secretarios de la actual gestión, relación que habría facilitado el acceso al dato del monto que valía el servicio, para hacer una oferta más conveniente. “Justo ofrecieron un monto menor, es dudoso. Igual si fueran considerados nos hubieran llamado para explicarnos la situación” manifestaron.

Por su parte los comerciantes del espacio se sorprendieron con la novedad “no sabíamos nada. La verdad que toman decisiones sin consultarnos, cuando deberían al menos tener en cuenta lo que opinamos ya que pagamos regularmente el alquiler y sostenemos esto. Me molesta mucho que sean tan desconsiderados, tenemos plena confianza y conocemos muy bien a la gente que trabaja en seguridad. Lo más importante es que nunca tuvimos problemas. Para nosotros es una tarea fundamental la que nos brindan. No digo nada si fuera importante la diferencia del costo, pero por mil pesos dejarnos afuera no se puede creer, al menos hubieran llamado al diálogo antes de dejarnos en la calle” subrayó uno de ellos.

El personal de seguridad está capacitado en primeros auxilios, también si surgieran incidentes tiene la atribución de detener a la persona que cause algún perjuicio, o sea sospechosa, antes de llamar a la Policía. En cada caso se labra un acta y luego queda a disposición de la fuerza pública.

Artículo visitado 151 veces, 1 visitas hoy

Fuente: www.meridiano55.com