Alem vivió una fiesta del Karting Misionero

Con 78 pilotos que marcaron un nuevo récord para el Campeonato de FeMAD. Los ganadores fueron: en 4T Estándar, Adriano Lukoski, en Máster 200, Emiliano Bongers, en 4T Senior, Maximiliano Hipólito, en 10hp, Bautista Bustos, en Copa Damas, Cinthia Iwanczuk y en 110cc. Mariano Tajada.

El Campeonato Misionero de Karting fiscalizado por FeMAD vivió una gran fiesta de la especialidad en el Kartódromo Ricardo Balbin de Leandro N. Alem donde se marcó un nuevo récord de 78 pilotos. Los ganadores fueron: en 4T Estándar, Adriano Lukoski, en Máster 200, Emiliano Bongers, en 4T Senior, Maximiliano Hipólito, en 10hp, Bautista Bustos, en Copa Damas, Cinthia Iwanczuk y en 110cc. Mariano Tajada.

A pesar de las inclemencias del clima de la jornada del sábado se disputó con normalidad con clasificaciones apretadas porque en varias categorías, en los primeras diez posiciones estaban encerrados en un segundo. El domingo se cerró con competencias al limite y no dejaron nada regalando un gran show, inclusive llegando a realizar un repechaje en la categoría Estándar. La próxima fecha será en el Kartódromo “Jambrina-Pastori” del Autódromo Rosamonte de Posadas el 24 y 25 de junio con modalidad de invitados. Será una linda fiesta de los pilotos, porque coincidirá con el Día del Piloto que se conmemora el 24 de junio, natalicio de Juan Manuel Fangio.

Al límite

Con las dimensiones del Kartódromo de Leandro N. Alem se vieron maniobras ajustadas teniendo un trazado muy técnico y que algunos pilotos no corrian a su tiempo en el mismo. Luego de las pruebas de tanques llenos, se disputaron las series clasificatorias donde Mariano Tajada en 110cc., Bautista Bustos en 10hp Estándar, Cinthia Iwanczuk en Copa Damas, Yoryi Kibysz en Cajeros Promocional, en 4T Senior, Maximiliano Hipólito, en Máster 200cc., Darío Bogado.

En la 4T Estándar, la primera serie se la llevó Lucas Senna, mientras que la segunda Adriano Lukoski. Mientras que en la ronda de repechaje para la categoría Estándar que tuvo 16 kart clasificaron a la gran final, Facundo Bustos, César Villar, Agustina Tajada y Héctor Hartmann.

La primera final del día se la llevó Mariano Tajada en categoría Escuela 110cc. El posadeño aprovecho el ritmo de su kart para dejar segundo a Julio Da Silva y tercero a Valentino Gorostiague.

En la Categoría Copa Damas, Cinthia Iwanczuk se llevó la competencia final pero no le fue fácil porque tuvo una lucha cerrada con Agustina Tajada y Leticia Ponce de León.

“Leti” Ponce de León había largado desde el primer lugar luego de ser la mejor en la serie. Sin embargo desde los primeros giros se empezaron asomar las escoltas. Iwanczuk luchando con Agus Tajada. Sobre los metros finales de la meta, Cinthya Iwanczuk -que venía segunda superó a Leticia Ponce León- . Ahí el podio fue para Cinthya Iwanczuk segunda Tajada y tercera Ponce de Léon.

En 10hp, el apostoleño Bautista Bustos dominó esta carrera final en este trazado. Dejó en segundo lugar Ezequiel Mieres y tercero a Gonza Weiss en una categoría Escuela que tuvo una buena presencia de protagonistas.

En Cajeros Promocional, el campeón Yoryi Kibysz volvió con todo y se llevó la victoria. Fue segundo Sergio Pawluk, dos obereños fueron los mejores de esta categoría.

En 4T Senior, fue todo para los locales porque Maximiliano Hipóito se subió en lo más alto del podio en la carrera final el escolta fue otro piloto de Leandro N. Alem, Fabián Carré quienes tuvieron un festejo sin dudas especial. Completó en el tercer escalón del podio, Mauricio H..

En Máster 200cc., el líder del campeonato, Emiliano Bongers festejó con el triunfo superando varios pilotos. Bogado fue quien había dominado en todo el fin de semana, pero en la gran final sus rivales fueron a buscarlo. En la vuelta 14 Emiliano Bongers fue todo, primero superó a Walter Picarschi. Luego el piloto de Eldorado se batió en una lucha cerrada con Darío Bogado quien venía punteando. Bongers lo midió por todas partes para superarlo, hasta que le dejó un pequeño hueco y aprovechó. Emilano Bongers ganó en un fin de semana de menor a mayor. Segundo fue Bogado y tercero

En la 4T Estándar largó adelante Adriano Lukoski y Lucas Sena en una final con 20 karting. La categoría que se lleva todas las miradas comenzó con Lucas Sena quedando fuera de competencia por problema mecánico. Lukoski se escapó en la punta, en el segundo pelotón, Enzo Escobar con una muy buena remontada se ubicaba segundo y las maniobras al limite. En la vuelta 12, se para con bandera roja luego que Juan Pablo Mattive antes de la recta principal. El piloto de Obera fue asistido con una rápida intervención sin mayores consecuencias.

En el reinicio de esta carrera final a 8 vueltas del final Lukoski comandó las acciones. Guillermo Ghiberto con un ritmo veloz realiza dos grandes maniobras para superar a Enzo Escobar y luego a Lukoski. Pero la fusión de tiempos de las dos partes de la competencia que estipula el reglamento luego de una bandera roja dio a Lukoski, Escobar y Ghiberto en pista.

En el sector de la revisación técnica, Enzo Escobar que había terminado segundo fue excluido por técnica.

El podio quedo para el ganador Adriano Lukoski, segundo Guillermo Ghiberto y tercero Yonatan Lukoski

Adriano Lukoski Estándar: “cuando se reinició la carrera sabía que me vendrían a buscar, fue muy linda lucha. Por suerte los tiempos me dieron para ganar y dedicar mi triunfo a mi familia, al DRS Competición, a todo Alem y al Rosamonte Racing Team”

Cinrhya Iwanczuk ganadora Copa Damas: “fue una final muy peleada con Agustina (Tajada que venía tercera) y Leticia. Creía que no podía superar a Leticia pero se equivocó y lo pude aprovechar. Salió una linda carrera. Agradezco a toda mi familia y por el apoyo”

Emiliano Bongers Máster 200cc. “La verdad fue una carrera dificil muy luchada. Venia buscando a Bogado que nos conocemos muy bien y por suerte se me dio en esa maniobra para festejar”.

Fecha de invitados para Posadas

La próxima cita del Campeonato Misionero de Karting que se correrá en el Kartódromo Jambrina-Pastori del Autódromo Rosamonte de Posadas la FeMAD anunció que será con modalidad de invitados para la categoría Máster, Sernior y Estándar.

110cc. Escuela

(10) Mariano Tajada 9:55:005 (6) Julio Da Silva a 6,119 (8) Valentino Gorostiague (7) Tomás Alcaraz

Escuela 10hp

(706) Baustista Bustos 38m06 (723) Exequiel Mieres a 0746 (701) Gonzalo Weiss a 2.81 (715) Marcos Kondratiuk a 7.388 (714) Mauro Kondratiuk a 27.360

Cajeros Promocional

(201) Yoryi Kibysz 12.07.080 (206) Sergio Pawluk a .4.814 (214) Mario Iwanczuk a 19.214 (210) Jonathan Rasmusen 12.30.187 (216) Martín Baez 3 vueltas (220) Franco Feldman 4 vueltas (212) Walter Raschle 5 vueltas (215) Alexis Gomez 12 vueltas

4T Senior

(438) Maximiliano Hipólito 12.32.034

2 (402) Fabián Carré a 3.009

(434) Mauricio Hlynianyj a 10.364 (410) Iván Kalitko a 11.191 (417) Alejandro Pereyra a 16.648 (450) Agustin Crespo a 16.616 (420) Roberto Herrera 1 vuelta (411) Benjamín Devechi a 2.844 (406) CésarBertolotti 4 vueltas

10 (444) José Luis Gonzalez 11 vueltas

Pos

Copa Damas

Competitor Total time Diff Laps Best time Best lap Best Speed

1 61 Cinthia Iwanczuk 10:40.160 0.000 16 38.225 10 64.042 km/h

2 624 Agustina Tajada 10:40.593 0.433 16 38.127 15 64.206 km/h

3 622 Leticia Ponce De Leon 10:44.224 4.064 16 38.261 4 63.982 km/h

4 106 Monica Beatriz Suarez 11:19.756 39.596 16 40.539 15

5 115 Milena Cristina Fleck 1:44.803 14 laps 2 40.639 2 60.238 km/h

Final 200 Master 19 Vtas

Competitor Total time Diff Laps Best time Best lap Best Speed

1 533 Emiliano Juan Bongers 11:35.923 0.000 19 35.959 6 68.078 km/h

2 520 Ruben Dario Bogado 11:39.274 3.351 19 36.409 4 67.236 km/h

3 515 Walter Nicolas Picarschi 11:40.533 4.610 19 36.354 6 67.338 km/h

4 505 Marcelo Polonyi 11:51.426 15.503 19 36.356 16 67.334 km/h

5 525 Julian Sudo 11:51.572 15.649 19 36.845 4 66.44 km/h

6 502 Fernando Nicolas Bonda 11:55.775 19.852 19 36.712 18 66.681 km/h

7 522 Braian Ramallo 12:06.468 30.545 19 37.359 8 65.526 km/h

8 535 Juan Santiago Vogel 11:51.251 1 lap 18 37.920 5 64.557 km/h

9 513 Luis Alberto Capdevilla 12:05.443 1 lap 18 38.709 4 63.241 km/h

10 518 Aldo Segovia 12:09.253 1 lap 18 36.759 4 66.596 km/h

11 521 Jorge Jara 11:36.941 2 laps 17 39.337 5 62.231 km/h

12 527 Sergio Daian Ramirez 11:53.570 2 laps 17 38.254 8 63.993 km/h

13 511 Miguel Angel Ayala 11:57.520 2 laps 17 39.406 14 62.123 km/h

14 517 Raul Horacio Zarza 2:52.273 15 laps 4 39.725 3 61.624 km/h

15 526 Diego Bogado 2:04.535 16 laps 3 38.973 1 62.813 km/h

16 529 Leandro Miguel Ayala 4:30.901 18 laps 1 52.873 1 46.3 km/h

4T Estándar

Competitor Total time r 1 r 2

1 608 Adriano Lukoski 11:54.603 6:53.546 5:01.057

2 610 Guillermo Ghiberto 11:58.275 6:57.957 5:00.318

3 677 Yonatan Lukoski 12:02.253 6:58.701 5:03.552

4 627 Bruno Alcaraz 12:02.999 6:58.877 5:04.122

5 606 Facundo Bustos 12:06.829 7:03.100 5:03.729

6 690 Cesar Javier Villar 12:10.641 7:03.344 5:07.297

7 644 Robertino Lukoski 12:15.458 7:07.265 5:08.193

8 634 Matias Witzke 12:15.648 7:07.277 5:08.371

9 640 Diego Bonda 12:21.127 7:05.686 5:15.441

10 632 Walter Raul Nobs 12:23.519 7:13.580 5:09.939

11 619 Guillermo Picarschi 12:26.769 7:19.185 5:07.584

12 604 Hector Hartmann 12:30.806 7:15.727 5:15.079

13 615 Cinthia Iwanczuk 12:32.343 7:22.722 5:09.621

14 635 Santiago Nahuel Vogel 12:44.185 7:20.916 5:23.269

15 623 Rodrigo Ferreyra 12:39.124 7:24.296 5:14.828

16 646 Nahuel Umfurher 10:00.582 4:47.757 5:12.825

17 624 Agustina Tajada 10:13.177 7:16.004 2:57.173

18 639 Juan Pablo Mattive 5:04.920 5:04.920 0.000

19 613 Lucas Gaston Sena 5:10.259 0.000 5:10.259

20 614 Enzo Escobar 0.000 0.000 0.000

21 630 Cesar Javier Schulz 0.000 0.000 0.000

22 620 Juan Carlos Aguirre 0.000 0.000 0.000

Todos los resultados del fin de semana consultar en: https://www.speedhive.com/Events/1400206

Artículo visitado 7 veces, 7 visitas hoy