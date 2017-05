El líder visita a su escolta en la 8ª fecha del Apertura

La 8ª fecha del Apertura 2017 del torneo “César Cardozo” de la LROF se jugará este próximo domingo 28. Se destaca el cruce entre Racing y Atlético Oberá, el actual puntero y su único escolta. Además, Ex Alumnos buscará seguir escalando posiciones y Atl. Alem intentará recuperar el lugar que relegó en la pasada fecha.

Atlético Iguazú no logra salir de su racha negativa, pero este domingo tendrá la oportunidad se salir del fondo de la tabla cuando reciba a River en su casa. Los de Villa Bonita, en tanto esperan que un resultado positivo los catapulte más cerca de los primeros puestos. En el Complejo Deportivo de Aristóbulo del Valle, el equipo de Héctor Fuglistaler recibe a Olimpia/San Antonio. Los dos están en igualdad de condiciones en la tabla y saben que solo ganando pueden aspirar a la tan ansiada clasificación. Por otro lado, Atlético Campo Viera recibe a su vecino Atl. Campo Grande. El “Tealero” ya sumó sus primeros tres puntos y de local siempre se hace fuerte, pero en frente estarán los aurinegros de Diego Da Silva que buscarán meterse entre las primeras siete posiciones.

Y en el altiplano obereño, Ex Alumnos 185 recibirá a San Martín. Los de 25 de Mayo siguen esperando la resolución del Tribunal de Disciplina sobre su partido suspendido con Mojomi, mientras tanto intentarán vencer a los de Oscar Aguayo que vienen en gran levantada. Hablando de Mojomi, en el Complejo Deportivo de Santa Rita, recibe a Atlético Alem, el equipo de Walter Iturbide que quiere seguir siendo protagonista y recuperar el lugar de escolta que tenía hasta la fecha pasada. En tanto que en el destacado de la fecha, el actual escolta, Atlético Oberá, recibirá en su estadio a nada menos que el actual líder, Racing. Los de Villa Svea cumplieron su fecha libre y llegan descansados para enfrentar al Decano Obereño.

Cuarta División: Pareja lucha por el liderazgo

La actualidad de la juvenil es otra. Olimpia/San Antonio y Atlético Campo Viera buscarán mantenerse en lo más alto de la tabla, pero si Aristóbulo del Valle vence a los del Tiro Federal se prenden en la pelea por los primeros puestos, al igual que Ex Alumnos 185. Por otro lado, Racing quiere volver a ser líder, aunque para ello deberá vencer a Atlético Oberá en su casa y esperar que los otros resultados le favorezcan.

8ª fecha- Domingo 28 Partidos Estadio

4ª:13.30 y 1ª: 15.30 hs Atl. Iguazú vs River (VB) Atlético Iguazú

4ª:13.30 y 1ª: 15.30 hs A. del Valle vs Olimpia/SA Compl. A. del Valle

4ª:13.30 y 1ª: 15.30 hs Ex Alumnos 185 vs San Martín Juan Areco

4ª:13.30 y 1ª: 15.30 hs Atl. C. Viera vs Atl. C. Grande Club Bowling

4ª:13.30 y 1ª: 15.30 hs Atl. Oberá vs Racing Alfonso Feversani

4ª:14.00 y 1ª: 16.00 hs MojoMi vs Atl. Alem Compl. Santa Rita

