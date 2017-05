Salud Pública alerta sobre el poco uso del profiláctico

La aparición de un caso de sífilis congénita en un bebé recién nacido alertó a los profesionales de Salud Pública, desde donde señalaron que se nota un marcado descenso en uso de profilácticos.

Al respecto, la pediatra Bettina Escobar explicó que si bien existe un incremento de los casos de sífilis en el país y el mundo, desde hacía varios años que en el ámbito local no se atendía ningún caso en niños recién nacidos. De hecho, según un informe del Ministerio de Salud de la Nación, correspondiente a mayo del presente año: Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Misiones bajaron las cifras de casos, entre 2015 y 2016.

“Hace dos meses tuvimos un bebé con neurolúes, que es como una meningitis donde la sífilis se aloja en el cerebro. En este caso se dio de alta sin mayores complicaciones, pero vamos a seguir su evolución para ver si tiene alguna problemática a posteriori”, remarcó la profesional.

Explicó que la madre contagió al feto, lo que puede derivar desde la muerte fetal hasta la neurolúes, “donde se infecta la cabecita del bebé”.

En cuanto a las causas, indicó que “se debe al poco uso del profiláctico. Esta es una de las consecuencias y parece que la gente confía en que ya todo es más seguro, y no es así”.

Mencionó que la sífilis detectada en un feto es tratable con dosis de penicilina, aunque pretenden prevenir la enfermedad para evitar mayores complicaciones.

“La sífilis es altamente contagiosa por vía anal, por la boca y los genitales. La primera etapa no da molestias, entonces no se descubre, pero con el análisis de VDRL es posible antes que avance”, detalló.

Asimismo, lamentó la falta de acciones de prevención concreta contra enfermedades de transmisión sexual. En tal sentido, comentó que años atrás un médico de Salud Pública llevaba adelante el control sanitario de las trabajadoras sexuales, programa que fue desactivado.

“Hoy no lo están haciendo y es algo muy importante. Entre otras cosas, se les abastecía de profilácticos a las prostitutas y ya no, y ahí hay una vía de contagio importante”, remarcó.