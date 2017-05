La crisis se profundiza en el sector comercial

Luego del anuncio de la extensión del ITC diferenciado en Posadas, el titular de la Cripco, Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio de Oberá, Fabian Jamasmeie, aseguró que el hecho de que no se extendiera a toda la provincia no es la mayor preocupación. “A nivel nacional no conocen Misiones, desconocen la situación en la que estamos, desde las Cámaras del interior pedimos un combo de cosas para que mejore, no solamente el ITC, ya que en las estaciones de servicio del interior, no movió la aguja, de acuerdo a un sondeo que hicimos, siguen vendiendo igual” expresó.

Según Jamasmeie la situación es muy preocupante y la clase política parece desconocer. No hay gestiones desde la provincia con suficiente llegada para mostrar lo que realmente ocurre en Misiones. “Cinco cosas pedimos para pasar este momento crítico, además del ITC diferenciado para toda la provincia, reintegro de las exportaciones, implementar una alicuotas de 10,5 de IVA para todo lo producido en Misiones, reducción en tarifas de energía eléctrica, disminución de los aportes patronales que tenemos” detalló.

Por otra parte el referente de la Cámara de Comercio de Oberá, afirmó que los comercios ya no soportan la crisis que lejos de estabilizarse se profundiza. “Hace años tenemos un proyecto para reducir las cargas patronales, cada vez que tenemos una reunión lo presentamos, Implementar los cinco puntos en conjunto, podría modificar la situación. Se pidió a todos los posibles actores, todos saben bien lo que ocurre. Necesitamos respuestas inmediatas. Sigue incrementandose la crisis, hay muchas financieras nuevas, lo que indica que la gente se adeuda cada vez más y la situación ya no se aguanta más”.

