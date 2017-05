7ª fecha: El líder descansa y los escoltas se cruzan

La programación de partidos correspondientes a la 7ª fecha del Apertura 2017 “César Cardozo” de la LROF, sale completa este domingo 21 con varios partidos vibrantes. Todos los partidos tienen ingredientes especiales, pero la mirada estará puesta en el duelo de escoltas que quieren aprovechar que el puntero Racing tiene fecha libre. Se juegan a las 13.30 hs en Cuarta División y 15.30 hs en Primera.

En un duelo de necesitados, Atlético Campo Viera recibirá en el Club Bowling a Atlético Iguazú de L. N. Alem. Los de “Toto” Núñez necesitan una victoria para levantar su ánimo- no hay logrado sumar en lo que va del torneo-, pero Juan “Pipa” Báez aún no ha conseguido una victoria desde que asumió como DT y buscará de visitante. En tanto, San Martín será local en el Complejo Deportivo de 25 de Mayo ante el duro MoJoMi que aún no ha sido derrotado en el torneo. El “General” siempre es fuerte en su casa, pero los de Santa Rita buscarán seguir con su racha invicta (2 ganados y tres empates). En otro encuentro en el Parque Gral. San Martín, Atlético Campo Grande será local ante Ex Alumnos 185.

En el Complejo Deportivo Ian Barney, AEMO recibirá a Atlético Aristóbulo del Valle. Los “municipales” mejoraron su nivel y salieron del fondo de la tabla, pero los de la zona centro quieren volver a prenderse en la lucha por los primeros puestos. Y en el “Juan G. Cáceres” del Tiro Federal, Olimpia/ San Antonio recibirá a River de Villa Bonita, en un cruce que seguramente será para alquilar balcones.

El destacado del domingo será el duelo de escoltas, entre Atlético Alem y Atlético Oberá en cancha de Atlético Iguazú. Los de Walter Iturbide son escoltas del puntero y como local quieren sumar para no perderle la pisada, en tanto que el equipo de Bruno Smorczewski viene en franca levantada y sabe que un resultado positivo lo impulsaría a la segunda posición de la tabla.

4ª División

Entre los juveniles, Racing también es puntero y cumple fecha libre. Los escoltas Atl. Campo Viera y Olimpia/San Antonio serán locales ante Atlético Iguazú y River respectivamente. De ganar, tanto los “tealeros” como los del Tiro Federal, podrían pasar a ubicarse en la primera posición de la tabla. Por otro lado, los de Villa Bonita tienen la oportunidad de sumarse al lote de escoltas, si logra vencer al hasta invicto Olimpia/SA (tiene un record de 33 partidos sin perder, desde el apertura 2016). Misma chance tiene Ex Alumnos 185, que visita a Atlético Campo Grande. Otro que quiere prenderse en la lucha por la cima es Atlético Oberá, que visita a Atl. Alem, que a su vez busca su primera victoria del torneo.

7° Fecha. 4a: 13.30 hs y 1a: 15.30 hs

Partido Estadio Terna Arbitral C Viera vs Atl. Iguazú Club Bowling Sergio Ortega. As: Garrido-Almeida San Martín vs Mojomi Compl. Deportivo Fabián Bachke. As: Carvalho-Rodríguez Olimpia/SA vs. River Juan G. Cáceres Miguel Rodríguez. As. Cabrera-Báez Aemo vs Atl. A del Valle Rodolfo L. Fischer Alejandro Limana. As: Ferreira- Avalos Atl. Alem vs. Atl. Oberá Atlético Iguazú Julio Rodríguez. As: Ramírez- Martínez C. Grande vs Ex Alumnos Parque Gral. S. M Oscar Zabala. As: Peretti-Rivas

