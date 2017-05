Se pretende crear un museo textil con aporte de colectividades

La Subcomisión de patrimonio textil de la Federación de Colectividades, creada hace algunos meses, se encuentra trabajando en la preservación de todo lo concerniente al rubro textil de las colectividades. En ese marco, el próximo 24 de Mayo a las 9 hs se dará inicio al Encuentro Interdiseño Misiones, donde estará presente Renée Couco y Flavia Amadeu de London College of Fashion

El encuentro se extenderá hasta el 27 de mayo y el objetivo es abarcar la temática de la moda y diseño para la Innovación Social. El rol del diseñador como facilitador de resiliencia social, cultural y ecológica.

Estas acciones son organizadas por el Observatorio de Tendencias de INTI Textiles, la Red Federal Interuniversitaria de Diseño de Indumentaria y Textil, London College of Fashion – Official y cuentan con el apoyo del British Council Argentina. aquí trabajan en la organización la Federación de Colectividades, la Unam y la Municipalidad de Oberá.

Mariela Bys, a cargo de la Subcomisión de patrimonio textil de Federación destacó que “estamos coordinando una conferencia abierta en el museo de la facultad de Artes y diseño, con estas dos personas que vienen de Inglaterra, para el 24.

Además queremos- junto al Museo del traje en Bs As- armar un museo textil de las colectividades y para eso nos ayudan con capacitación e inclusive determinar en que poca se confeccionó ese traje en el caso que no sepamos, aqui entra todo no solo trajes tipicos sino todo lo textil que tenga cada colectividad´”, contó la diseñadora.

El 24, de 14 a 17 hs cada colectividad expondrá en su casa típica, sus trajes. “El eje es el bordado, alli se explicarán diferentes técnicas que se utilizaron. Las colectividades tienen la tarea de recolectar prendas que trajeron los inmigrantes, la idea es contar la historia de esta manera”, dijo Bys.

Explicó que “No queremos tener los trajes, sino sacarle fotos para conformar un museo virtual y aqui convocamos a todos los inmigrantes de la provincia, que tengan trajes o material textil traídos de sus países por los abuelos o bisabuelos a acercarlos para registrarlos”, señaló.

El encuentro de Inter diseño Misiones, contará con diseñadores de todas las localidades, y pretende establecer un diálogo académico entre las instituciones, para intercambiar experiencias en torno a la formación en diseño de indumentaria.

Por otra parte, en cuanto al museo textil, se analiza la construcción de un museo virtual que pueda involucrar la historia de nuestros ancestros a través del rubro textil.

