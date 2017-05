Federación tendrá que pagar $57 mil por mes durante 2 años a AFIP por deudas

Al asumir la nueva comisión, se encontraron con una serie de deudas que alcanzaban los 2,6 millones de pesos, dejadas por el presidente anterior, Enrique Forni y antecesores. De estas, 600 mil pesos fueron canceladas pero todos los meses deben abonar la suma de 57 mil pesos en deudas a la AFIP tras un acuerdo alcanzado con el ente recaudador, además de otras que poseen con Rentas Generales de la provincia.

Por inoperancia, en todos estos años nunca se inició el trámite para que el ente organizador de la Fiesta del Inmigrante, sin fines de lucro por antonomasia, deje de tributar tanto en Nación como en Provincia.

“Llegamos a un convenio por la deuda y todos los meses tenemos que pagar 57 mil pesos pero no tenemos ingresos fijos y hay que cumplir si o si” la moratoria explicó a INFOBER Ricardo Chapero, vicepresidente de Federación de Colectividades, y agregó que están tratando de realizar la mayor cantidad de eventos posibles a fin de recaudar e ir cubriendo el rojo.

Con la Fiesta de la Verdulera recaudaron 11 mil pesos que servirán para costear el evento Gospel de este fin de semana cuyo costo base es 10 mil pesos y esperan recaudar con la cantina para ir juntando porque “además el parque se va cayendo y hay que mantenerlo” contó. No podrán cerrar el parque durante el fin de semana y cobrar entradas puesto que las casas típicas tienen actividades.

Anticipó además que esta edición de la fiesta será más “gasolera” con la idea de “que al menos no de pérdidas como todos los años”. A todos los que trabajan en la comisión se les aclara que “no se le paga a nadie porque no hay plata” y recordó que “antes venía todo el mundo a cobrar por cualquier cosa y así tenemos el rojo” concluyó.

A la deuda con proveedores, AFIP, RENTAS, la CELO, etc se suma el pago de la tercera cuota de 500 mil pesos del convenio que lleva la firma de Forni, por el galpón del parque de las Naciones al ex intendente y actual director de Arquitectura, Ewaldo Ridnfleisch, el único que junto a su ex esposa Mónica Montoya con la empresa Arquev, hicieron grandes negocios personales con cada edición de la Fiesta del Inmigrante y uso de los galpones mientras otras miles de personas lo hacían gratis.

A eso se suman los intereses de la letra chica “que nadie leyó” supuestamente, más los intereses de la cuota dos, también de 500 mil que sumaron otros 150 mil pesos. En total se pactó 1,5 millones entre cuotas (más los intereses) y el pago de los honorarios de los abogados de otros 400 mil pesos con recursos de la provincia.

En marzo pasado, el gobernador Hugo Passalacqua, entregó un subsidio de 800 mil pesos a Federación destinados a la edición de este año de la fiesta, pero parte de ese dinero directa o indirectamente, va a parar a las deudas y el pago a Rindfleisch.

Artículo visitado 59 veces, 59 visitas hoy