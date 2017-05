Carpintero que perdió todo hace año y medio, aún espera por ayuda

Las inundaciones en Oberá hicieron estragos en varios barrios no solamente en el último mes, hace año y medio, en calle Mar del Plata, muchas familias se vieron afectadas por reiteradas inundaciones, hasta que se ensanchó el arroyo y la situación cambió. En esa oportunidad Adriano Vargas, propietario de una carpintería, perdió todo.

Asi quedó su carpintería

Quedarse sin trabajo y con deudas por la entrega de muebles que nunca pudo terminar y por los cuales ya le habían anticipado dinero, fué una de las consecuencias directas, sin embargo, en diálogo con los medios, siempre remarcó su esperanza en conseguir ayuda para volver a empezar. Pero eso no pasó, y luego de recorrer direcciones y secretarías de la Municipalidad local, con promesas que nunca se cumplieron, ofrece trabajar para el municipio y que de alli le descuenten la ayuda que necesita.

“Ya no se que hacer, me entrevisté con Emilio Juristch, con Javier Velazquez y hasta me mandaron a hablar con Rafael Marquez, pero nada, yo estuve trabajando de empleado con un carpintero para poder mantener a mi familia, pero ahora que mermó el trabajo, estoy en mayores aprietos. necesito un techo para guarecer mi trabajo y algunas maquinas para empezar, asi devuelvo lo que me pagaron por adelantado y puedo seguir laburando”, manifestó al Aire de Integración.

Muy preocupado dijo que ” algunos dijeron que yo habia recibido dinero de la Nación y me vinieron a ver en ese entonces, unos funcionarios pero nunca me ayudaron. Yo no puedo acceder a crédito alguno, porque no tengo nada, pero si tengo voluntad, quiero trabajar y devolver lo que me comprometí a hacer. Entiendo que hay gente que perdió su casa ahora por las inundaciones, pero yo estoy esperando, golpeando puertas, hace un año y medio”, mencionó.

Dijo que lo último que le dijeron en la Municipalidad fué que tenían cuestiones mas urgentes que solucionar. “Yo nunca acudí a la justicia, porque creo en la palabra, me dijeron que me iban a ayudar gestionando algun credito, pero hasta ahora nada y tengo que mantener mi familia y solo sé trabajar de esto”, insistió.

Vargas vive en el Barrio Gunther y dijo que alli podria levantar su pequeña carpintería, pero no tiene nada para poner de garantía ni para hacer un techo.

Artículo visitado 31 veces, 31 visitas hoy