Se realizó la 11° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante

En la Sesión de este martes, el Concejo Deliberante aprobó sobre tablas, la declaración de Interés Municipal a la realización de las Olimpíadas Estudiantiles de Educación Física 2017 y los Juegos Comunitarios 2017 de la ciudad de Oberá.

Los Juegos tendrán inicio el día 18 de mayo con la realización del acto de apertura en las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal “Ian Barney”. En esta instancia se contempla participación de disciplinas deportivas como vóley, fútbol, hándbol, hockey y atletismo en las categorías sub 14, sub 16 y sub 19 masculino y femenino. El mismo estará organizado por la Dirección de Educación Física de la Provincia, a través de coordinadores de olimpíadas y la colaboración del Centro de Educación Física N°6.

Entre los fundamentos del proyecto, los ediles consideraron que esta edición del tradicional evento deportivo, llevará el nombre de Esteban “Chopa” Panasiuk, en honor al activo y querido profesor que está pronto a jubilarse y que desarrolló su carrera docente en muchas escuelas de la zona, llegando a ser Supervisor de Educación Física. Reconocido también no solo en la zona centro, sino en toda la Provincia destacándose como atleta en varias disciplinas, que ha integrado seleccionados provinciales destacados y fue director técnico en varios clubes. Por lo que, desde la organización, se consideró apropiado que las Olimpíadas Deportivas Estudiantiles, este año lleven su nombre en homenaje a toda una vida dedicada a la enseñanza de la educación física y a la práctica del deporte, incentivando a los alumnos a trabajar en equipo, esforzarse para cumplir las metas y alcanzar los objetivos.

Antes de comenzar la Sesión, el vecino Miguel Ángel Morales hizo uso de la Banca Pública tal como lo establece la Carta Orgánica Municipal. Los Concejales escucharon a Morales quien expuso sobre la reglamentación del Art. 19 de la Carta Orgánica que establece la gratuidad de los servicios públicos de transporte de colectivo urbano de pasajeros para los adultos mayores.

El uso de la banca pública está regulado por la ordenanza 1152 que entre otras cuestiones expresa que podrán acceder a la Banca Pública todas las personas que lo soliciten, siempre que tengan 16 años de edad y residan en el Municipio de Oberá, para expresar una opinión, realizar un reclamo o fundamentar una propuesta.

Artículo visitado 16 veces, 16 visitas hoy