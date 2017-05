Especulaciones y evidencias

Comienzan a aflorar los potenciales candidatos a legisladores nacionales y provinciales dentro del oficialismo provincial, en algunos casos pueden ser globos de ensayo o bien para despistar a los partidos de oposición. Pero con en el correr de los días aparecen algunas señales de quienes podrían ser de la partida.

Esta semana fue llamativa la presencia del ex gobernador y actual diputado nacional Maurice Closs en la localidad de Leandro N. Alem, junto al intendente Diego Sartori. El motivo de la visita de Closs, fue la de conocer el nuevo edificio municipal que comprende el centro cívico de esa ciudad, obra que comenzó durante su gestión de gobierno y que fuera recientemente inaugurada por el gobernador Hugo Passalacqua.

Fue una aparición pública y mediática que algunos entienden tiene un alto grado de significación política, porque entre las candidaturas que se mencionan figuran la de Closs como primer candidato a senador nacional y la de Sartori como primer candidato a diputado nacional.

Dentro del terreno de las especulaciones y teniendo en cuenta el “refresh” político señalado por el conductor de la renovación Ing. Carlos Rovira, se especula que la lista de diputados provinciales la encabezaría el actual Ministro de Desarrollo Social, Lisandro Benmaor, por su perfil personal y social. Una de las representantes femeninas seria Noelia Oliveras, integrante de la Selección Argentina de básquetbol adaptado, quien más allá de sus dificultades, resaltan su juventud, fortaleza y entusiasmo, representado además una figura nueva en la política.

También se escucha mencionar otros nombres como el del Ministro de gobierno Dr. Marcelo Pérez, del ministro de Deportes Rafael Morgenstern y también del destacado periodista Tony Lindström como posibles integrantes de la lista de candidatos a diputados provinciales por el Frente Renovador con vistas a las elecciones legislativas del próximo mes de octubre.

Estamos prácticamente a un mes del cierre de presentación de las listas, que será el 24 de junio. Si bien no existen confirmaciones, si hay algunas pistas y muchas suposiciones, que surgen desde algunos sectores interesados y las hacen circular como verdades, pero en política, siempre hay sorpresas.

El 2×1 y Misiones

Mientras la inmensa mayoría de los argentinos repudiaba la decisión de tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de otorgar el beneficio del dos por uno que favorecería a los ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad, en la provincia de Misiones la propuesta del gobernador Hugo Passalacqua, de proponer a la fiscal penal Liliana Picazo, para cubrir la vacante en el Superior Tribuna de Justicia, generó elogios a la decisión política del gobernador de proponer a una integrante del poder judicial de Misiones con una importante trayectoria de más de cuarenta años.

En este contexto, es preciso recordar que dos de los tres miembros de la Corte que votaron favorablemente a este fallo polémico fueron, Elena Highton de Nolasco, que integraba la corte antes del cambio de gobierno, Carlos Ronsenkratz y Horacio Rossatti, quienes fueron designados por decreto ni bien asumió Mauricio Macri como presidente, cuestión que también fue polémica y cuestionada. Posteriormente las dos cámaras aprobaron dichas designaciones del presidente, a pesar de los cuestionamientos de los organismos de derechos humanos.

El gobierno nacional, al ver la incontenible reacción negativa que produjo la decisión de la Corte, rápidamente intentó despegarse de la cuestión y no le quedó otra manera que manifestar su desacuerdo con el polémico fallo. Y no tuvo empacho en volver a cargarle las culpas al gobierno anterior por el fallo de los jueces de la Corte, que el mismo gobierno propuso para que ocupen el máximo órgano judicial de la Nación; llegando a argumentar y reivindicar en un comienzo la independencia del poder judicial, sin embargo, cuando observaron que ello no tenía sustento, salieron a rechazar el fallo en cuestión.

La reacción desde todos los sectores políticos, jurídicos y sociales en repudio a la decisión de parte de la Corte Suprema, se la relacionó rápidamente con el pensamiento del gobierno de Cambiemos por varias circunstancias. Entre ellas la de poner en duda la cantidad de desaparecidos, contrariedades y descalificaciones a un sector de las Madres de Plaza de Mayo entre otras cuestiones que hacen pensar que los jueces de la Corte votaron en dirección al pensamiento ideológico del gobierno nacional.

También la historia indica que todos los gobiernos de derecha siempre se apoyaron de alguna manera sobre las fuerzas armadas, como se recuerda siempre en los distintos golpes militares que ocurrieron no solo en la Argentina sino también en la región. El fundamento proteccionista de los gobiernos de derecha a las fuerzas armadas se basa en la necesidad de, no solamente mantener el orden público y la seguridad, ante las medidas económicas que impone el modelo liberal, y que al afectar a los sectores más humildes, estos siempre reaccionan y para controlarlos siempre es necesario usar las fuerzas de seguridad para ser reprimidos. Algunos también interpretan que la intención del gobierno nacional fue darle a las fuerzas armadas una señal de respaldo, que tendrían para los casos que tengan que actuar ante las protestas sociales, que cada vez son más frecuentes.

No nos olvidemos que muchas leyes y en particular las fuerzas de seguridad están para proteger al capital, a los que más dinero y poder tienen, y no a los pobres. Ya que no es casual que siempre se repita la frase de que las cárceles están llenas de pobres.

