De vuelta a las pistas

Se disputó este fin de semana en Leandro N. Alem, la primera fecha del Campeonato Misionero de Motociclismo en Pista. El kartódromo “Dr. Ricardo Balbín” fué el escenario del Gran Premio “Ciudad de Alem” que recibió a las 5 categorías en un domingo con un gran marco de público a pesar del clima y mucho entusiasmo por parte de los pilotos de la provincia por el gran comienzo de una temporada renovada.

Luego de un año de ausencia en la actividad, el obereño Diego Zapaya retornó al motociclismo, esta ves en la categoría Supermotard. El ex campeón de la Copa Master del GP Gaucho de Brasil tuvo un mal arranque en la serie del Supermotard Fuerza Libre con una caída, con la cual pago caro y tuvo que largar en la última colocación en la final. Ya en la final y desde el fondo fue escalando posiciones con la KTM y se ubicó segundo detrás del local.

“Gran domingo con mucho marco de público a pesar de las lluvias o lloviznas intermitentes, todas las categorías espectaculares, mas de 60 pilotos. Por primera vez el Campeonato Misionero de Motociclismo en Pista convoca una gran cantidad de pilotos participantes, que se pudo apreciar un kartodromo de Alem colmado de público, pilotos, mecánicos y entusiastas del motocociclismo. Largué la serie segundo pero me caigo en la tercer vuelta ya que la pista estaba muy sucia, no había forma de acelerar. Pague caro por la caída y me obligó a largar último en la final, fui escalando posiciones y llegué segundo en una gran final. Gran marco de público y buen comienzo del campeonato. Agradecer a los organizadores por este nuevo comienzo, a mi familia que me acompaño y a los sponsors que apoyan en esta vuelta a las pistas” comentó Diego luego de las competencias.

