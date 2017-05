El presidente de OTC anticipó que podrían abandonar el TNA

La última temporada del Torneo Nacional de Ascenso (TNA) pasó sin pena ni gloria para el Oberá Tenis Club (OTC), que con un equipo de bajo presupuesto ni siquiera sorteó el primer cruce de playoffs.

Pero la crisis deportiva no fue casual y obedeció a estrictas cuestiones presupuestarias, ya que se conformó un equipo juvenil y sin demasiadas aspiraciones de ante mano.

En tanto, durante la competencia se hicieron evidentes algunos conflictos, como cuando los jugadores se negaron a viajar en el colectivo del club por falta de comodidades.

Y las dificultades se prolongan en la post temporada, puesto que la dirigencia adeuda sueldos y otros gastos. Incluso, el presidente del OTC, Raúl Albea, reconoció que “al técnico le cortaron la luz por falta de pago, una cosa dolorosa”.

En ese contexto, el dirigente graficó que “la última temporada fue un botón de muestra porque se armó el equipo más económico de todos y así y todo nos dejó una importante deuda en sueldos”.

“Así como estamos, nos vamos encaminando derecho a la salida. Hoy lo veo como inexorable. Por eso pienso que lo mejor es blanquear la situación y bajarnos dignamente”, subrayó.

Año tras año lo mismo

En diálogo con una emisora local, Albea remarcó que “desde la comisión directiva nos involucramos fuertemente, trabajamos mucho con el grupo que siempre estuvo y con otros más. Pero llegamos a esta instancia, donde cada año que pasa vemos como más problemática nuestra participación”.

“Y es por una razón presupuestaria, ya que se necesita el doble del presupuesto actual, a pesar del apoyo constante del gobierno provincial y algunos privados. Nos vemos en figurita y eso termina desgatando mucho. Las deudas van quedando de una temporada a la otra, siempre por las carencias”, apuntó.

Dejó en claro que “preferimos no participar antes que asumir obligaciones que ante mano no podemos asumir, lo que hablaría muy mal de nosotros. Años anteriores hubo mucho más apoyo privado, pero parece que el entusiasmo se apagó”.

El titular del Celeste reconoció que con los números actuales están muy lejos de cubrir las obligaciones, al tiempo que criticó el escaso apoyo de la Municipalidad. “Desde que está en funciones la actual gestión no logramos prácticamente nada”, se quejó.

