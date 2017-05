Avda Gendarmería Nacional destrozada e intransitable. Municipio responsabiliza a Vialidad

“Hace mas de 2 meses, que vinieron a arreglar supuestamente la Avda y quedó peor, ya no tenemos puente ni forma de salir”, dijeron vecinos de la Avda GN de Oberá, que desde el 2013 empezó a construirse y aún no tiene siquiera avances. Desde el municipio dicen que las obras actuales corresponde hacer a Vialidad Provincial.

“Ya no sabemos que hacer, ni cómo salir de nuestras casas, ni con 4x 4 se puede transitar, ahora rompieron el cordón e hicieron una excavación que con las lluvias se agranda, el agua lleva todo y el puente de un lado ya no está, pusieron maderas para que pasen las motos, pero nada más”, dijo Martín, vecino de la zona.

A simple vista, el deterioro es tremendo, dividida por la mitad con cordones que se partieron y un pequeño puente que no parece aguantar mucho, el barro se acumula y el agua también, de un lado esta totalmente clausurado, del otro, dos maderas sobre el arroyo que cruza por allí parece poder dejar pasar motos, más lejos, los montículos de tierra se suceden. El panorama es desolador.

“La obra actual está a cargo de Vialidad Provincial, a través de una empresa, no podemos meternos alli”, dijo el Secretario de Obras Publicas, Santiago Polischuk, quien añadió que “le hemos enviado intimaciones a VP pero avanzaron un poco y luego todo quedo asi”. Refiere a mas de 2 meses, donde todo quedó como está ahora.

El puente y la construcción de cordones cunetas es lo previsto, de una sola mano de la Avenida, según el funcionario municipal. “La obra se va erosionando, el tiempo que ya pasó desde su inicio es mucho, si la empresa continúa o no, no es problema nuestro, de todos modos colaboramos con perfilado y entoscado a los costados, pero en si la obra no corresponde al municipio, sino a Vialidad”, señaló a El Aire de Integración.

“Llevamos las quejas hacia Vialidad pero no nos metemos porque no corresponde”, puntualizó Polischuk

Sin embargo, la carta orgánica municipal es clara, en su articulo 79 cuando habla del poder de policia que tiene el municipio, aunque fueren servicios prestados por otros. Mientras tanto, los vecinos no pueden salir de sus casas ni circular por esa arteria.

Poder de policía

ARTÍCULO 79º.- El Municipio se reserva el poder de policía, siendo irrenunciable e intransferible, sobre las prestaciones de los servicios públicos, comprendiendo la fiscalización y control sobre la forma, eficiencia, regularidad, calidad del servicio y el régimen de tarifas. Vela por la protección del vecino gestionando la fiscalización y control cuando el servicio dependa de extraña jurisdicción.

