Comunicado municipal respecto al Jardín de los Pájaros

Habiendo tomado conocimiento de que circula en las redes sociales, una petición a través de change.org., que intenta reunir firmas para lograr la inmediata liberación de las aves que se encuentran en el “Jardín de los Pájaros” de esta ciudad, haciendo manifiesta la preocupación de muchas personas por la salud de las mismas, la Municipalidad de Oberá informa:

Habiendo consultado especialistas en el tema e instituciones, tales como Güirá Oga de Iguazú, se ha encarado un proyecto de reconversión del “Jardín de los Pájaros” en un parque de interpretación donde el visitante pueda acceder a conocimientos acerca de las aves: hábitat, alimentación, comportamientos en su estado natural, etc.; sin que esto implique necesariamente tener las aves en cautividad para su exposición.

Actualmente nos encontramos trabajando en mejorar esas condiciones, mediante redistribución de las especies, restauración y ampliación de las jaulas.

Aprovechamos para informar a la población que la liberación de los animales no es recomendable por las siguientes razones:

La mayoría se encuentra en estado de cautiverio desde hace muchos años, lo que hace imposible su reinserción en un hábitat natural debido a que no podrían valerse por sí mismos y procurarse alimentos.

Existen especies de animales que no son autóctonas y su liberación en la zona podría ser de un impacto negativo, alterando la biodiversidad.

Muchos animales que se encuentran en las instalaciones, fueron acercados por vecinos de la ciudad enfermos o lastimados, quedando con secuelas permanentes (falta de extremidades, picos dañados, alteraciones del plumaje) que hacen imposible su sobrevida en libertad.

Existe riesgo sanitario de propagar y/o contraer enfermedades al entrar en contacto con otros animales silvestres.

El “Jardín de los Pájaros” no incorpora aves, ni busca incentivar el “mascotismo”. Tampoco persigue fines de lucro merced al sufrimiento de las aves, mas actualmente no tiene otra alternativa que cuidar de los animales que allí se encuentran, hasta lograr una solución permanente y satisfactoria, que sea viable para su bienestar y que no implique riesgos para la salud, ni para el equilibrio ambiental.

