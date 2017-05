Incautan media tonelada de marihuana en estación de servicio de Oberá

Un intenso operativo se concretó en inmediaciones a la rotonda del Parque de las Naciones, en la estación de servicio ubicada sobre Ruta Nac 14. Media tonelada de marihuana se detectó en el acondicionado tanque de combustible de un camión procedente de la localidad de Eldorado.

Por el hecho hay dos detenidos. Interviene el Juzgado Federal de San Martín, Pcia. de Buenos Aires.

La Div. Seg. Vial y Div. Toxicomania URII brindó apoyo a personal Policía Federal, en procedimiento de Operaciones Federales de Superintendencia de Drogas peligrosas quienes procedieron secuestro hasta momento 400 panes marihuana del tanque combustible camión Fiat IVECO Dom SFA 969 color blanco tractor de carretera sin semi, empresa LGC TRANS, Florencio Varela Buenos Aires y demora (02) masculinos identificados como RAMÓN G. (52), Ddo. Gral. Rodriguez Bs. As y DAVID ELISEO C. (38), Forencio Varela Bs. As. Al momento personal Policía Federal ya contaba con Orden Judicial raíz seguimiento realizado desde Prov. Buenos Aires hasta Eldorado Misiones donde habrían cargado la sustancia siendo interceptados en esta ciudad.

