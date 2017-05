No está habilitado local que realizó fiesta de menores con alcohol

Tras el escándalo y la repercusión del caso, desde la comuna confirmaron que el local que en la madrugada del lunes fue cerrado por la Policía tras detectar que se realizaba una fiesta de menores con alcohol no cuenta con la habilitación municipal correspondiente.

A un año de la apertura del citado emprendimiento, hasta el momento los responsables ni siquiera presentaron el plan de contingencia, precisaron fuentes del municipio.

Mientras tanto, el Juzgado de Faltas aguarda el descargo de los propietarios. Al respecto, el martes la Policía remitió bolsas con botellas decomisadas en el lugar y las actas correspondientes al procedimiento.

Por su parte, los responsables del comercio brindaron su opinión de los hechos y calificaron de “ignorante” y “maleducado” al oficial de Policía que estuvo a cargo del operativo, a quien acusaron de haber amenazado a los presentes.

En tanto, fuentes del caso señalaron que sería inminente la clausura del local de calle Córdoba, puesto que la Policía constató irregularidades.

Tampoco es un dato menor que no cuenten con la habilitación correspondiente, lo que marca falencias en el control municipal.

En la madrugada del lunes los uniformados constaron la presencia de 112 menores, chicas y varones de entre 13 y 17 años, varios de los cuales evidenciaban claros indicios de hallarse bajo los efectos del alcohol.

En el acta de constatación se dejó plasmado que hubo exhibición y expendio de bebidas alcohólicas, una clara violación al Código de Nocturnidad.

Además, se dejó explicitado que el local no contaba con custodia policial, como tampoco habilitación municipal mi permiso para expendio de bebidas alcohólicas.

Según manifestó Juan Emanuel S. (33), hermano del propietario Ricardo Germán S. (35), dichos permisos se hallan en trámite.

Fuente: Territoriodigital