Jamasmeie, “Preocupa que se sigan cerrando comercios y se quede gente sin trabajo”

Consultado sobre la actualidad de distintos sectores del comercio obereño y del sector de la construcción en el que no se nota una reactivación de la actividad en nuestra zona en los últimos tiempos, Fabián Jamasmeie titular de la CRIPCO dijo a El Aire de la Mañana “Siempre se dice que la construcción es un efecto multiplicador en todas las economías, en ese sentido vemos con preocupación que se están cerrando comercios constantemente y los que se abren son de préstamos.

Esto por supuesto que no es conveniente, ya que uno se da cuenta de que la gente está sacando préstamos con tasas mucho más elevadas y no en los bancos. Inclusive se acercan a estas financieras los jubilados que una vez que agotan la instancia en el ANSES van a otros lugares a sacar más préstamos. Esto es así, además duele y molesta que haya gente sin trabajo. Ojalá esto se revierta ya que está bastante dura la situación”.

Por otro lado, Jamasmeie recordó que esta tarde a las 15hs en la CRIPCO estarán el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) junto a representantes del Ministerio de Industria de la Nación. Al respecto el Presidente de la Cámara obereña dijo que entre otras cuestiones informarán sobre la oportunidad de acceder a una línea de créditos disponibles, “que la gente vaya a ver y escuchar si está dentro de sus posibilidades, para conocer que montos y cuáles son los intereses que se manejan. Estos créditos son para el turismo, la industria, comercio y la producción.

Esperemos que el crédito sea conveniente, eso es lo que esperamos. Las tasas en el mercado están muy altas, son muy duras y de esa forma a nadie le sirve. En los países vecinos tienen otros porcentajes y uno se pregunta cómo hacen. Acá lamentablemente en lo que es economía es muy alto todo. Por eso esta gente me anticipó que traen buenas tasas, así que esperemos que así sea”.

Además, a las 19hs en la CRIPCO de realizará una reunión donde referentes de la Asociación Misionera de Marketing presentarán la entidad y el congreso provincial que realizarán el 19 de mayo en Posadas. Jamasmeie explicó que esta charla será para informar a estudiantes y profesionales, dueños de empresas y comercios, personas encargadas de áreas de marketing y áreas comerciales, sobre lo que se está proyectando desde la Asociación.

