Shelter Resto Bar informa que no fue clausurado

En un comunicado publicado en su página de Facebook los responsables del resto bar aclaran que no fueron clausurados y que todo fue un malentendido por parte de la policía.

Comunicado

“Queremos aclarar que Shelter NO fue clausurado , se había realizado una fiesta de menores pero no se vendía bebidas alcohólicas, pero gracias a la inoperancia del policía a cargo tuvimos que esa noche terminar la fiesta, no se con que intenciones fueron a hacer este control ya que una vez verificado la edad de cada chico q estaban en el local entraron al mismo y constataron que no había venta de bebidas alcohólicas , y para arreglar el error un policía paso atrás de la barra a nuestro deposito a sacar la basura q teníamos del día anterior para poder poner en el acta que había consumo de bebidas, ya arrancando que en las notas periodísticas dice que encontraron lata de cerveza y nosotros no vendemos latas de cerveza, nuestro único error en este caso fue no tapar las heladeras porque había menores. La verdad que tendríamos que haber grabado la forma en que este policía a cargo trataba a los chicos, era indignante el abuso de autoridad, a esta persona ya lo trasladaron de Oberá justamente por ser un maleducado y hacer abuso de su autoridad, durante el operativo solo se escuchaba amenazas con llevarnos presos, ojala que nadie en Oberá tenga un problema y tenga que caer en manos de esta persona tan ignorante.

Contamos con muchos testigos de todo lo acontecido !!!!”

