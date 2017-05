Se realizó la 9° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante

En la Sesión Ordinaria de este martes ingresó un pedido desde la Presidencia del Concejo, en el que se solicita al Ejecutivo informe sobre el plan de trabajos de empedrado, cordón cuneta, bacheos, estado de cumplimiento de dicho plan y empleados afectados entre otras cuestiones.

El presidente del Concejo Deliberante Ariel Chaves explicó que seguramente en un par de semanas estará convocando al sector de obras públicas para que brinde un informe ampliado sobre ese pedido, pero que igualmente desde el Concejo Deliberante deben actuar como órgano de contralor y es por ello que solicitó además un informe pormenorizado al Ejecutivo Municipal de cuantas calles se están empedrando y en cuantas se hacen las obras de cordón cuneta. “Estas obras son muy requeridas por los vecinos de Oberá, algunas de ellas hace muchos años que debieran estar hechas, pero hay barrios densamente poblados en los que estas obras todavía no están concluidas. Desde la Presidencia, específicamente solicité saber que obras se están realizando y que cronograma de obras tienen previsto desarrollar, ya que además este concejo deliberante ha solicitado el año pasado numerosas obras para la ciudad de Oberá, sí que quiero ver en qué momento de esas obras estamos”, señaló.

El edil manifestó “También quiero conocer los costos operativos de las obras, si las compras de los elementos para estas obras se licitaron y se compararon los precios. Además, si se están haciendo específicamente con empleados municipales o son empresas tercerizadas las que están haciendo obras. Me he acercado a alguna de ellas y charlé con los obreros, al parecer algunos de ellos no son empleados municipales, así que he pedido la explicación al Ejecutivo Municipal para que tengamos todas las cuestiones claras” finalizó Ariel Chaves.

Otro de los expedientes tratados y aprobados en la Sesión de este martes, exime del pago de la Tasa Retributiva a la Propiedad Inmueble correspondiente al año 1017, a la Federación de Colectividades. Entre los considerandos los ediles explicaron que estos inmuebles, junto a otros municipales que ocupan las casas típicas de las colectividades, componen el Parque de las Naciones, sede de la Fiesta Nacional del Inmigrante, por ello, el Concejo, mediante Resolución Nº 131/2015, eximió a la recurrente del pago de la mencionada tasa respecto al año 2016, debiendo la misma solicitar la renovación anual. Las causales que motivaron la eximición anterior no han desaparecido, manteniéndose el predio, Parque de las Naciones, como un lugar público de libre acceso para la comunidad en general. Que habiendo sido presentada la solicitud por parte de la Federación de Colectividades el 18 de noviembre de 2016, resulta viable la eximición solicitada. En virtud de ello se dictó Resolución de la siguiente manera: “Eximir del pago de la Tasa Retributiva a la Propiedad Inmueble, correspondiente al año 2017, a la Federación de Colectividades, respecto de los inmuebles de su propiedad…”.

La presente eximición podrá ser renovada anualmente, a solicitud de la propietaria de los inmuebles, siempre que los mismos continúen con su característica de Espacios Públicos de acceso libre para la comunidad de Oberá.

