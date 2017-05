Passalacqua llamó a trabajar en unidad para superar la crisis

A tono con el complejo momento económico que se vive desde el cambio de rumbo en la Nación, el gobernador Hugo Passalacqua hizo un sobrio repaso de la gestión, marcado por la necesidad de trabajar en equipo para superar la crisis. “Por fortuna, y es una certeza que tengo, vamos salir de ella porque los misioneros tenemos un ancho en la manga y es nuestra gente y su increíble voluntad de progresar”, sentenció Passalacqua en las primeras líneas de su mensaje de Estado brindado a la Legislatura provincial.

En un año electoral, el discurso estuvo dominado por la línea política: “La gente necesita vernos trabajar a la par pese a nuestras naturales diferencias que será oportunamente exhibidas en las respectivas ofertas electorales”.

Con sutilezas varias, Passalacqua fue marcando diferencias con la Nación y ratificó que rumbo a octubre habrá ofertas electorales paralelas, que no deben dañar la acción en la gestión.

“La Renovación, que tiene la responsabilidad de Gobernar la Provincia no puede hacerse a un lado en nada. Nos salga bien o mal siempre afrontamos, muchas veces en silencio, cada uno de los complejos problemas que hay que resolver. La cobardía política es inadmisible en estos tiempos, menos aún las mezquindades, los proyectos personales o el más feroz de nuestros enemigos: la soberbia. El trayecto de estos últimos años es tan difícil que solamente juntos, y reitero el concepto de juntos, será fructífero. No como un proyecto político de circunstancia sino como PROVINCIA”, analizó el Gobernador.

También hubo un mensaje hacia el seno de la Renovación. “Tenemos en claro que quien gobierna, gobierna; y quien conduce, conduce. No hay equívocos ni vanidades que puedan opacar esta simple y potente combinación”, advirtió.

Pese a que la crisis y la escasez de recursos sobrevuelan todo su mensaje, Passalacqua destacó que el presidente Mauricio Macri ha devuelvo aquello de “gobernabilidad con gobernabilidad se paga”.

“Somos consecuentes con la Nación. Pero no tenemos “obediencia debida”, somos respetuosos del concepto nacional que la gente voto a nivel país, pero no tenemos alineación directa. Colaboramos en lo que podemos pero no somos seguidistas. Somos opositores a la Nación pero con criterio de construcción colectiva. Simplemente somos nosotros, los misioneros y nuestras circunstancias. No somos prepotentes, pero tampoco somos parte de ningún esquema del país central. Vamos a seguir dando gobernabilidad a nuestro presidente de la Nación pero sin arriar jamás las banderas y convicciones que nos identifican”, insistió.

El mandatario se despegó del concepto de Estado chico que pregona Macri. “Nuestras políticas públicas son el resultado de un Estado fuerte y soberano. Fuerte no quiere decir un Estado pesado o superpoblado. Al contrario, Misiones está en lote de las cinco provincias con menos empleados públicos del país: con 49 agentes por cada 1000 habitantes; cuando muchas otras superan los 100 cada mil. Además de eso, ésta administración se autolimitó con un decreto para congelar los cargos públicos de planta justamente para cuidar los recursos y ser más eficientes”, explicó.

Desde temprano, la Legislatura estuvo rodeada por miles de militantes de la Renovación. El recinto estuvo pleno con funcionarios, ministros, autoridades judiciales e invitados especiales, como el gobernador de Itapúa, Paraguay, Luis Gneiting. Los diputados nacionales de la Renovación y de la oposición también ocuparon sus espacios en el parlamento. La novedad política interna fue la presentación del interbloque Avancemos, que, tal como anticipó Economis, estará conformado por el massista Adolfo Velázquez, los radicales de Vanguardia, María Losada y Hugo Escalada y los diputados de Trabajo y Progreso, Claudio Wipplinger y Victor Kreimer.

Passalacqua destacó que la Dirección General de Rentas ha incrementado el padrón de contribuyentes a más de 144 mil lo que genera igualdad de medida, lo que “nos llevará gradualmente a la extinción de la marginalidad de quienes no aportan. Estamos cada vez más cerca que todos paguen sus impuestos y seamos transparentes, tanto en lo público como en lo privado, como corresponde a una sociedad civilizada”.

El Gobernador resaltó que Misiones puede exhibir en estos años un proceso de sustentabilidad fiscal que ha permitido reducir el peso de la deuda pública en relación al presupuesto. En la actualidad la deuda pública no supera el 13% del Presupuesto Provincial cuando llegó a representar 160 por ciento ”en los años que se inició el proceso de desendeudar la Provincia en tiempos del entonces gobernador Carlos Rovira”.

“No recurrimos NUNCA en estos tiempos a adelantos del Tesoro Nacional u otros tipos de asistencia financiera para cumplir el compromiso de los haberes de los empleados públicos, proveedores u obras para la gente”, contó Passalacqua. Sin embargo, los recursos federales fueron en retroceso. Durante 2016 y lo que va del 2017 están siendo “críticos”. Durante el año pasado, Misiones recibió 162,200 millones menos de lo estimado en el Presupuesto Nacional; y en lo que va del año 2017 (de enero a marzo) se han recibido 151.927.000 pesos menos de lo previsto conforme al Presupuesto Nacional 2017.

“Se nos devuelve sólo el 16 por ciento de los recursos que enviamos a Nación. Somos el distrito que menos recibe per cápita de todo el NEA”, cuestionó el mandatario. Pero al mismo tiempo, señaló que se sostendrá el esfuerzo fiscal y agradeció a los misioneros que se esmeran en pagar tributos. “Nos quitaron hace 30 años. No es justo. Lo que es nuestro, es nuestro y vamos a pelear por ello”, insistió en relación con la coparticipación.

A contramano de las políticas de ajuste que emanan de la Nación, Passalacqua puso como ejemplo el Fondo de Crédito de Misiones, que promueve la inclusión financiera para “apalancar el empleo y el desarrollo productivo de la provincia” con tasas de interés que equivalen a la mitad del promedio de la plaza. “Prometimos y cumplimos”, recordó sobre su plataforma electoral.

Tras cuestionar los recortes en fondos destinados a la salud por parte de la Nación, anunció que a mediados de este año se pondrá operativa la primera etapa del nuevo hospital Samic de Oberá para ayudar a descomprimir la demanda que tiene el Madariaga, “cubriendo el 30 por ciento de nuestra población en esa región”.

Passalacqua enumeró que el número de nacidos vivos y la tasa de natalidad han disminuido respecto a años anteriores y ratificó que Misiones sigue debajo de la media nacional en mortalidad infantil.

Sin embargo, el embarazo adolescente sigue por encima de la media, aunque ha disminuido en comparación con los años 2014 y 2015. En cambio, la tasa de mortalidad materna ha disminuido con respecto a la del último año: 3.92%.

“Es una preocupación para nuestro sistema la falta de asignación presupuestaria que el Ministerio de Salud de la Nación muestra en políticas de recursos humanos, algo que nos apena. Además de no continuar con el Programa de Salud Mental, se decidió suspender el aporte para los promotores de atención primaria de los pueblos aborígenes, aproximadamente 180 personas que el Estado provincial tiene que sustentar en pos de no vulnerar los derechos de estos pueblos. A esto, se agrega el hecho de tener que asumir a futuro la inclusión a la provincia de los contratados por el Programa Médicos Comunitarios, que irá desapareciendo paulatinamente hacia el año 2019”, reveló.

El contraste de modelos tiene como ejemplo a la administración del Instituto de Previsión Social. “Se facilitó el pago de los titulares en relación a sus adherentes con aportes al ser descontado directamente del recibo de sueldo, evitando que queden sin cobertura. Se dispuso la cobertura hasta los 28 años de edad de los hijos de los titulares que se encuentren estudiando, como así también a los docentes suplentes que quedaban sin cobertura en el periodo de vacaciones”, contó.

Passalacqua anunció que este año se pondrá en funcionamiento el nuevo edificio de la obra social en Posadas y continuará la política de atención de médicos de cabecera instrumentada con gran éxito el año pasado de acceso directo al afiliado y sin cargo; con convenio directo, con 83 mil consultas mensuales promedios a lo largo del año.

En cuanto a los médicos especialistas, se realizan 27.000 consultas mensuales. Implicando una inversión en salud cercana a los $40.000.000 mensuales solo en prestaciones médicas. Se dotó un mayor stock de productos de primera línea en las doce Farmacias propias en el territorio provincial. Se prevé para este año la creación y apertura de farmacias propias en Montecarlo y Bernardo de Irigoyen y se amplió la cobertura de medicamentos por excepción que no están en el vademecum de acuerdo a los ingresos del afiliado

También se logró poner fin al tope del doble beneficio, una deuda pendiente con un importante sector de nuestros jubilados. Se dio continuidad por tercer año consecutivo a la “Ventana Jubilatoria” y “Moratoria Previsional” modificando además la determinación del adicional compensador, teniendo como base diciembre del año pasado, para determinar el haber previsional. En paralelo, se otorgaron al sector pasivo 1262 créditos por 27.500.100 pesos. “En el 2017 seguiremos beneficiando con este programa a adultos mayores, discapacitados y pensionados que no tienen acceso a entidades financieras”, prometió.

También anunció una importante inversión, en el Hospital Dr. René Favaloro en Villa Cabello de Posadas. “Durante este año llevaremos adelante y finalizaremos la primer etapa que consiste en un mejoramiento holístico de la Unidad de emergencias de primer nivel”, anticipó.

Luego se avanzará en una segunda etapa que consiste en la construcción de dos bloques con una unidad de terapia intensiva e internación. Este proyecto demandará una inversión de 38.519.368 pesos, fondos que provendrán de Rentas Generales de la provincia. “Habrá sin dudas un antes y un después en ese inmenso barrio de Posadas”.

Fuente: Economis