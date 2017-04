Vecinos afectados por inundaciones tomaron la Plaza de Boca

Se trata de unas veinte familias, pero con el transcurrir de las horas otras se seguían sumando. Luego de pedir obras de canalización del Arroyo Lata, manifestarse en carpas, cortar Calle Caroba, decidieron asentarse en la denominada Plaza de Boca del Bario Cien Hectáreas. “No queremos mercaderías y colchones, ellos no entienden que eso no cambia nada, llueve y volvemos a inundarnos” manifestó Damian Alvarez, uno de los vecinos.

Paola Portugal, también parte de las familias intrusas, afirmó sentir indignación por la desidia con la que encararon los trabajos en el mencionado cauce. “Hicieron un desastre, cuatro veces nos inundamos en este mes” señaló.

Los funcionarios municipales, Secretario de Desarrollo Humano y Jefe del Departamento de Asuntos Barriales, Rafael Marquez Da Silva y Javier Velazquez, acudieron al lugar hoy. “Nos trajeron colchones y cuando les dijimos que no era eso lo que queremos, dijeron que volverían después con una respuesta, pero no aparecieron más” relató Carolina “nos vamos a quedar acá, al menos estamos secos, no hay barro y ese olor a podrido que hay en nuestras casas. Por ahora trajimos unas carpas, pero mañana vamos a empezar a armar nuestras casas”.

