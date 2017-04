Cartelera #CINE.AR SALA Oberá del 20 al 27 de abril

Continúan en pantalla “La bella y la bestia” en 3D, última función de la película “El otro hermano” y el estreno de “Casi leyendas”.

De la mano de la convergencia y atendiendo a la creciente diversificación de las formas de consumo y producción audiovisual, nace CINE.AR: el espacio que unifica las pantallas del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) a través de las cuales el contenido argentino llega a las diferentes audiencias, incorporando los nuevos hábitos de consumo.

La familia CINE.AR refuerza la relación del INCAA y del contenido argentino con las audiencias apostando a las nuevas formas de comunicación y mejorando las tradicionales. Las películas, las series y los nuevos contenidos argentinos tienen más pantallas para acercarse a sus audiencias.

Te presentamos CINE.AR, las pantallas de los contenidos argentinos…

JUEVES 27 – 18hs., VIERNES 28, SÁBADO 29 y DOMINGO 30

18 y 20hs.



LA BELLA Y LA BESTIA 3D

Género/s: Fantasía, Romántico, Musical

Duración: 129 minutos

Calificación: ATP

Entrada $50

Una joven soñadora y romántica llamada Bella (Emma Watson) vive en una pequeña aldea junto a su padre, un inventor de artilugios, al que algunos consideran un anciano demente. Un día, su padre viaja a una feria para exponer sus inventos, pero se pierde en el camino y acaba en un viejo y misterioso castillo. Buscando cobijo y un lugar donde pasar la noche, el padre de Bella descubre que el señor de ese castillo es una horrible Bestia (Dan Stevens). Cuando se percata de su presencia, la Bestia le deja encerrado entre rejas.

Bella, preocupada por su anciano padre, no duda ni un instante en salir en su busca. Cuando encuentra el castillo, Bella decide hacer un intercambio, y quedarse encerrada a cambio de la libertad del anciano. Durante su estancia, la protagonista conocerá a una serie de peculiares personajes que harán que se sienta mucho más cómoda. Además, poco a poco, irá conociendo la Bestia, y se dará cuenta de que, en su interior, hay un gran corazón. La joven se enamora de él, deshaciendo así el antiguo hechizo de la rosa…

https://www.youtube.com/watch?v=KN_H5WZsorE





JUEVES 27, 20hs.

ÚLTIMA FUNCIÓN!



EL OTRO HERMANO

Director/es: Adrian Israel Caetano

Género/s: Thriller

Duración: 113 minutos

Calificación: SAM18

Entrada $40

Cetarti está hundido en la nada. Sin trabajo ni propósito, pasa sus días encerrado viendo la televisión y fumando porros hasta que un desconocido le informa de que su madre y su hermano han sido asesinados a escopetazos. Viaja a Lapachito, el derruido pueblo donde vivía su madre, para hacerse cargo de los cadáveres. Allí, conoce a Duarte, antiguo militar, albacea y amigo del asesino de su madre, y a Danielito. El derrotero de Cetarti incluirá las chapuzas ilegales para cobrar un seguro y la nebulosa complicidad en los oscuros negocios de Duarte.

https://vimeo.com/210597348



JUEVES 27, VIERNES 28, SÁBADO 29 y DOMINGO 30

22hs. CINE.AR ESTRENOS!



CASI LEYENDAS

Género/s: Comedia

Duración: 116 minutos

Calificación: SAM13

Entrada $40

Tres amigos distanciados se van a ver obligados a reunirse muy a su pesar. Axel, un español muy particular, decide emprender la búsqueda de sus ex compañeros en Buenos Aires. Hace 25 años formaron un grupo musical que estuvo a punto de ser famoso pero por misteriosas razones nunca lo logró. Ahora Axel va a tener que reencontrarse con Javier, un profesor que no logra comunicarse con su hijo adolescente, y Lucas, un abogado presumido que pierde su trabajo de un día para el otro. Los espera un doble desafío: ser la banda que siempre soñaron y como si fuese poco solucionar sus calamitosas vidas.

https://youtu.be/PqmL2H_ShuI



