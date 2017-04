Incendio dañó parcialmente una vivienda en Villa Stemberg

Fue gracias al rápido accionar de los vecinos que se pudo evitar el incendio total de la vivienda de Virginia Soledad Barboza, quien residía en compañía de su beba de 2 años.

“Anoche como no había luz, prendí una vela, después me quedé dormida. Evidentemente fue la causa de que se inicie el incendio. Se quemó el colchón, toda la ropa y todo lo que tenía en la pieza, por suerte los vecinos me ayudaron” comentó.

La vivienda está en Aristóbulo del Valle y Francia del Barrio Villa Stemberg. “Gracias a Dios no pasó a mayores. Los vecinos escuchamos el llamado y entre todos apagamos el incendio, cuando llegaron los bomberos ya se había apagado. Por eso no se quemó toda la casa” explicó Cristian Nuñez, uno de los vecinos.

El hecho representa un importante perjuicio para la mujer que no tiene trabajo y tiene a su beba a cargo. “Espero me puedan ayudar con ropa y mercadería, ya que nos quedamos con lo puesto” agregó.

Artículo visitado 31 veces, 31 visitas hoy