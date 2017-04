Sumariaron a efectivos que dejaron solo a un preso en el patrullero

La Jefatura de la Unidad Regional II de Policía inició un sumario administrativo interno al personal de la comisaría de Campo Viera que dejó sin custodia a un detenido esposado en el móvil, mientras observaban autos.

El hecho se registró el miércoles al mediodía, frente a una concesionaria de avenida De Las Américas.

El detenido estaba siendo trasladado nuevamente a Campo Viera, luego de comparecer en el juzgado de instrucción que lleva su causa. Una vecina notó que el sujeto estaba esposado y lo dejaron con la ventanilla abierta, por lo que decidió tomar fotografías.

Luego, Araceli L. comentó lo sucedido en su cuenta de Facebook. Contó que estaba almorzando cuando observó que el móvil policial 2-900 de la comisaría de Campo Viera estacionó frente a su casa, los uniformados descendieron y fueron “a mirar autos en la concesionaria de al lado”, mientras que el detenido quedó dentro de la camioneta sin ningún tipo de custodia.

Confirmó que el sujeto estaba esposado. Y se preguntó: “Si ese detenido bajaba del móvil y entraba a nuestra casa ¿quién se hacía cargo de lo que podría ocurrir? Encima atraviesan la camioneta bien en frente, con la cara del detenido mirando hacia acá. ¿Yo tengo que hacer el trabajo por ellos y cuidar que no se escape? Que me avisen, así al menos compartimos el sueldo”.

“¿Ninguno de los dos policías podía al menos quedarse con el muchacho mientras el otro iba a ver los autos? Increíble. Después se les escapan los detenidos y no saben explicar cómo ocurrió”, reflexionó.

El jueves, la UR II ordenó la instrucción de un sumario para deslindar las responsabilidades del caso.

