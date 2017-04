Cambios en posiciones de 1ª y 4ª

El tribunal de Faltas resolvió a favor de Atlético Campo Grande y de Ex Alumnos 185 en dos casos distintos.

Por un lado, el partido por la 4ª División entre Ex Alumnos 185 y Atlético Oberá correspondiente a la 3ª fecha, que tuvo que ser suspendido antes de finalizar el tiempo reglamentario debido a que el juvenil del Decano Obereño no contaba con la cantidad reglamentaria de jugadores en cancha producto de la expulsión de varios de ellos. En ese sentido, la resolución dicta: “Dar por perdido al Club Atlético Oberá en su 4ª División el partido en cuestión. Registrar el siguiente resultado: Ex Alumnos 185 1- Atl. Oberá 0”.

Por otro lado, también resolvió a favor de Atlético Campo Grande, equipo que presentó un reclamo por la mala inclusión de un jugador en el plantel de River de Villa Bonita en el partido entre ambos correspondiente a la 2ª fecha (partido que había ganado River 1-0). En ese sentido dictó: “Dar por perdido el partido al Club River Plate en primera División. Registrar el siguiente marcador: Atl. River Plate 0- Atl. Campo Grande 1”.

Posiciones 1ª

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS

RACING 3 3 0 0 5 1 4 9

ATL.ALEM 3 2 0 1 9 5 4 6

ATL. A. VALLE 3 2 0 1 3 2 1 6

ATL. OBERA 3 1 2 0 9 4 5 5

OLIMPIA-S.A 3 1 1 1 6 5 1 4

ATL. RIVER 3 1 1 1 3 3 0 4

CPO. GRANDE 3 1 1 1 2 2 0 4

SAN MARTIN 3 1 1 1 4 5 -1 4

EX ALUMNOS 2 1 0 1 1 5 -4 3

MOJOMI 2 0 2 0 2 2 0 2

ATL.IGUAZU 3 0 2 1 2 4 -2 2

CAMPO VIERA 2 0 0 2 3 5 -2 0

AEMO 3 0 0 3 3 9 -6 0

Posiciones 4ª

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS

RACING 3 3 0 0 9 3 6 9

EX ALUMNOS 2 2 0 0 3 1 2 6

OLIMPIA-S.A 3 1 2 0 4 3 1 5

CPO.GRANDE 3 1 2 0 2 1 0 5

ATL. OBERA 3 1 1 1 2 1 1 4

SAN MARTIN 3 1 1 1 4 4 0 4

ATL. A. VALLE 3 1 0 2 6 5 1 3

AEMO 3 1 0 2 7 5 2 3

CAMPO VIERA 2 1 0 1 4 5 -1 3

MOJOMI 2 0 2 0 0 0 0 2

ATL. RIVER 3 0 2 1 2 3 -1 2

ATL. IGUAZU 3 0 1 2 1 4 -3 1

ATL. ALEM 3 0 1 2 2 9 -7 1

4ª fecha (23/04) 14 hs – Cuarta- y 16 hs. –Primera.

Local visitante Estadio

Atl. Oberá C. Viera “Alfonso Feversani” de Oberá

Olimpia/SA Racing “Juan G. Cáceres” de Oberá

River Atl. Alem “Juan Adelino Juritsch” de Villa Bonita

del Valle San Martín Complejo Deportivo A. del Valle.

MoJoMi Ex Alumnos Complejo Deportivo Santa Rita

Atl. Iguazú AEMO Cancha de Atl. Iguazú (L. N. Alem)

