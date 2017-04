Cerca del 80% de los teales en Misiones están arrendados y los precios no se respetan dijo Ort

Carlos Ort, Delegado de APAM, se refirió a la realidad del té y señaló que actualmente los valores no se dan, y los precios no se respetan, se atrasan cada vez más los costos de producción de los valores que se pagan. Habrá una pelea peligrosa, con las respuestas no esperadas hace muchos años.

“No se cumplen los valores, la monopolización de la compra, exportación se concentra día a día. El té s concentra cada vez en menos manos, el productor dejó de trabajar porque no valía la pena con los valores que pagan, se terceriza la producción, así contratan los teales estas empresas, hacen el trabajo, se llevan los valores y pagan de manera vil, dos mil pesos la hectárea”.

Ort también indicó: “veo muy difícil esta situación, no por algún tipo de medida, porque del 80 al 90% de los teales están arrendados por grandes empresas. Hoy si los productores pretenden una medida sacarían un mínimo la materia prima, porque tienen contratos a diez años con los teales arrendados, van a tener materia prima para trabajar porque son arrendatarios de la mayoría de los teales. Van a tener que negociar si pretenden mejorar los precios, no queda otra”.

