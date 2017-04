Victorias de Baterías Chiply y Servicios y Logística en la 4ta Fecha de la Copa “Pepe” Martínez

El pasado martes 11 de abril se disputó una nueva fecha del campeonato de básquet amateur SUPERLIGA, en el torneo que homenajea al querido José Ubaldo “Pepe” Martínez, y su dilatada trayectoria como jugador, entrenador y formador de este hermoso deporte. La fecha fue doble, con partidos entre Star Blue y Baterías Chiply, por la zona “A”, y Mboyeré vs Servicios y Logística, por la “B”, que culminaron con los triunfos del último campeón Chiply y del subcampeón S y L.

Chiply revalida sus pergaminos con una nueva victoria

Después de dos primeras fechas en las que el campeón vigente llegó hasta el tiempo extra para lograr la victoria, en su tercer compromiso finalmente pudo lograr el triunfo en tiempo regular, en este caso frente a Star Blue. El resultado se basó en un juego donde todo el equipo ganador aportó puntos, enfrentando a un Star Blue con una rotación muy ajustada. Esa no fue excusa para que “las estrellas azules” den pelea durante los dos primeros cuartos, que cerraron con 14 p. para Chiply contra 10 de Star, y 16-13 respectivamente. El despegue de los verdes llegó después del descanso largo, cerrando el tercer período con un favorable 13-5. El último cuarto nuevamente se presentó peleado, aunque favorable para Chiply por un punto, 17 a 16. El ganador también tuvo algunas ausencias significativas, aunque los 13 puntos anotados por Barrufaldi, los 11 de Gómez y los 10 de Hugo Luis Chamorro hicieron que el mal de ausencia se desdibuje, para llegar al global final de 60 a 44. En Star Blue la mayor responsabilidad de anotación estuvo a cargo de Bogado, con 25 puntos. Con este triunfo, Chiply logró escalar a la primera posición de su zona, con tres victorias sobre sendos partidos.

RESUMEN

Star Blue 44 – Baterías Chiply 60

PARCIALES

1° C 10 -14

2° C 13 -16

3° C 5 -13

4° C 16 -17

FINAL 44 – 60

STAR BLUE:1 BOGADO, L4 SCHER,L5 PERREYRA8 RATKE9 DE OLIVERA12 DE TRINDARELL13 MATOSZEWSKI

BATERÍAS CHIPLY:5 CHAMORRO, H7 MARCHUK, I8 FLECK, C9 PIZZUTTI, J11 GOMEZ, M13 CIEPLINSKI, O14 MONSALVE15 ACOSTA16 BARRUFALDI, N18 BABENCO, F

Holgado triunfo de Servicios y Logística frente a Mboyeré por la zona “B”

En el segundo turno se enfrentaron, en partido válido por la 4ta Fecha de la Copa “Pepe” Martínez, zona “B”; Mboyeré y Servicios y Logística, con una gran diferencia a favor del último subcampeón de la SUPERLIGA, S Y L. Desde el inicio, y con la gran efectividad de un Fede Aby muy contundente (19 puntos), S y L fue sacando diferencia cuarto a cuarto, debiendo llegar hasta el último, donde Mboyeré intentó reaccionar. Su jugador más efectivo fue Vargas con 15 puntos. La progresión indica que S y L llegó tranquilo al final, con un primer cuarto favorable 14 a 5, un segundo parcial también suyo 16 a 7, y el tercero 12 – 5. Aunque en el último cuarto Mboyeré anotó casi la misma cantidad que durante el resto del partido, 15 puntos, no fue suficiente ya que S y L fue más efectivo, llegando a sumar otros 20 puntos que le permitieron estirar la diferencia favorable a 30 y cerrar el global 62 a 32. En el ganador, el goleador Aby estuvo bien acompañado por Zanek con 10 puntos, y un aporte más que interesante de casi todo el resto del equipo, que también logró sacudir las redes. Con este resultado Servicios y Logística se afirma en la primera colocación en la Zona “B”.

RESUMEN

Mboyeré 32 – Servicios y Logistica 62

PARCIALES

1°C 5 14

2°C 7 16

3°C 5 12

4°C 15 20

FINAL 32 62

MBOYERÉ: 4 WOUBSZUK, R5 PANASIUK, C6 RODRIGUEZ, C 8 OLSSON, D9 BRAVO, F10 VARGAS, L11 CABRAL, F12 PASTUSZUK, C14 MONTIEL15 CARBALLO, R

SERVICIOS Y LOGÍSTICA: 4 DA SILVA, A5 ZANEK7 URBINA9 ABY, F10 PRYSZCHUK11 GAUZE, M12 RUDZINSKI, C13 LIESENFELD 15 MONTEJANO

MARTES 18, 5ta Fecha de la Copa “Pepe” Martínez

La SUPERLIGA tendrá continuidad este martes 18 de abril, con la disputa de tres encuentros válidos por la 5ta Fecha.

En primer turno, a las 20 hs, por la Zona “B”, Panambí Muebles enfrentará a De Paula School. Luego, a partir de las 21,30 y por la zona “A” será el turno de Nueva Vanguardia frente a Alem, y a las 22,30 Moñaí y Activo Autoservicio cerrarán la fecha, también por la zona “A”.

Se recuerda que los partidos se disputan en el estadio del Oberá Tenis Club, con entrada libre y gratuita. Queda toda la comunidad cordialmente invitada a apoyar con su presencia una nueva fecha del torneo de básquetbol amateur obereño SUPERLIGA, Copa “Pepe” Martínez.

Artículo visitado 19 veces, 19 visitas hoy