Renunció el presidente de la comisión vecinal

Cansado de la falta de respuestas del Ejecutivo municipal, Ademar Cardozo Fagundes (46) renunció al cargo que ostentaba como presidente de la comisión vecinal del Villa Ruff. Su dimisión fue oficializada ante departamento de Asuntos Barriales de la Municipalidad. “Hicimos un montón de pedidos por arreglos de camino y agua, que es lo que necesitamos en el barrio, pero nunca nos atendieron. Entonces, si no podemos conseguir lo que nos piden los vecinos, mejor renunciamos”, expresó el dirigente vecinal.

Consultado al respecto, Cardozo Fagundes indicó: “La excusa que me daban es que no tienen fondos, pero si la comisión no tiene respaldo de la Municipalidad, no puede hacer nada”.

Además, lamentó que durante los meses de su gestión nunca pudo hablar con el intendente Carlos Fernández, lo que terminó de apurar su decisión. “Pero bien que en campaña el doctor Fernández nos prometió un pozo perforado para el barrio y eso nos entusiasmó para armar la comisión, que no existía. Es frustrante golpear cien puertas y que no te escuchen”, lamentó.

Insistió en la necesidad de mejorar la accesibilidad al barrio y la provisión de agua potable, ya que un amplio sector aún depende de vertientes y pozos domiciliarios.

En los últimos meses, referentes de varias comisiones vecinales criticaron la falta de apertura a los barrios por parte del Ejecutivo. Los primeros en dar el portazo fueron los integrantes de la comisión de Villa Gunther, una de las barriadas más postergadas. También se escucharon críticas desde Cien Hectáreas, Las Palmas y Barrio Norte. Hasta el momento no se implementó el Presupuesto Participativo contemplado en la Carta Orgánica.

