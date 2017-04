Por un Domingo de Resurrección

Golpeado por no abatido, Oberá Tenis Club (OTC) visitará esta noche a Tiro Federal de Morteros, Córdoba, en el quinto y decisivo partido del playoffs por la Reclasificación del Torneo Nacional de Ascenso (TNA).

El partido se disputará desde las 20.30, en el estadio del local, con el arbitraje del tridente integrado por Leandro Lezcano, Leonardo Barotto y Luis Cornejo.

Para los equipos no hay opción más que ganar, ya que el vencedor avanzará a los cuartos de final de la Conferencia Norte, mientras que el perdedor se despedirá de la competencia hasta la próxima temporada.

Para el elenco que dirige Lucas Zurita la derrota del último jueves fue un mazazo, puesto que dejó pasar la posibilidad de definir la serie ante su propio público y ahora afrontará una patriada como visitante.

Pero el Celeste no tiene tiempo para lamentaciones y esta noche saldrá a la cancha con la convicción de que puede, como ya lo hizo en el segundo partido de la serie, donde se impuso 67 a 66 en Morteros.

No está muerto el que pelea

No será una tarea sencilla y deberá exigirse al máximo para disputar de igual a igual con un equipo con jugadores de mayor experiencia, como quedó plasmado en el cuarto juego en Oberá, donde sobresalieron las figuras de Maximiliano Martín y Mariano Cerutti, más el talento del base Emiliano Correa.

Como contrapartida, OTC depende en gran medida de la intensidad en defensa y la explosividad de un plantel más joven respaldado por el talento de Martín Gandoy y Alejo Montes, los referentes del equipo.

También será importante que el norteamericano Arkeen Joseph recupere protagonismo en la pintura, puesto que el rival ostenta mayor talla en esa zona vital del juego.

“Será muy duro pero no imposible. Ya ganamos allá y vamos con todas las ganas. Esperamos corregir algunos errores que cometimos el jueves y traer un triunfo a Oberá. No queremos despedirnos todavía del torneo”, remarcó Joaquín Deck en la previa.

