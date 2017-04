Hoy Ex Alumnos 185 vs. A. del Valle

A partir de las 16 hs se juega el partido correspondiente a la 1ª fecha que había quedado pendiente.

El equipo de Oscar Aguayo recibe en el estadio “Juan Areco” a los de la zona centro dirigidos tácticamente por Héctor “Coco” Fuglistaler que vienen entonados con record perfecto de dos victorias en dos partidos (2-1 vs C. Viera y 0-1 vs C. Grande). De vencer, se colocaría en la cima de la tabla junto a Racing de Villa Svea En tanto que el “Exa” debutó en la fecha anterior con una caída ante Atlético Oberá y necesita un buen resultado para empezar a sumar.

Previamente, desde las 14 hs., se jugará el partido de la 4ª división. Los juveniles del altiplano obereño siguen esperando la resolución que le otorgaría los puntos tras el partido ante su par de Atlético Oberá (partido que fue suspendido por el árbitro mientras empataban 0-0) y hoy tendrán la oportunidad de seguir sumando. Por su parte, Atl. Aristóbulo del Valle llega con una victoria y una derrota (5-2 vs. C. Viera y 1-0 vs. C. Grande).

La 4ª sale el 23/04

Por otro lado, se decidió que la 4ª fecha se traslada al domingo 23 de abril, a pedido de los clubes por los festejos de Semana Santa. La fecha tuvo que ser reprogramada debido a la imposibilidad de jugarse por el mal clima del domingo 9 pasado. Este martes, en reunión de Consejo Directivo, se tomó la decisión de trasladar la fecha casi en su totalidad para el siguiente fin de semana. En tanto, el miércoles 19 de abril se juega el partido adelantado de esa 4ª fecha, entre Atlético Oberá y Atlético Campo Viera. El Decano Obereño tiene muchas chances de clasificar a la siguiente instancia del Torneo Federal C de fútbol y por ese motivo solicitó jugar su partido con el “Tealero” entre semana. El cruce será en el estadio “Alfonzo Feversani” de Oberá a las 13.30 hs. (1ª) y 15.30 hs. (4ª)

Posiciones 1ª

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS

Racing 3 3 0 0 5 1 4 9

Atl. River 3 2 1 0 4 2 2 7

Atl. Alem 3 2 0 1 9 5 4 6

Atl. A. Valle 2 2 0 0 3 1 2 6*posterg

Atl. Oberá 3 1 2 0 9 4 5 5

Olimpia-S.A 3 1 1 1 6 5 1 4

San Martin 3 1 1 1 4 5 -1 4

Mojomi 2 0 2 0 2 2 0 2

Atl. Iguazu 3 0 2 1 2 4 -2 2

Cpo. Grande 3 0 1 2 1 3 -2 1

Ex Alumnos 1 0 0 1 0 5 -5 0*posterg

Campo Viera 2 0 0 2 3 5 -2 0

AEMO 3 0 0 3 3 9 -6 0

Cuarta División

Posiciones 4ª

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS

Racing 3 3 0 0 9 3 6 9

Olimpia-S.A 3 1 2 0 4 3 1 5

Cpo. Grande 3 1 2 0 2 1 0 5

Atl. Oberá 3 1 1 1 2 1 1 4

San Martin 3 1 1 1 4 5 -1 4

Atl. A. Valle 2 1 0 1 5 3 2 3* posterg.

AEMO 3 1 0 2 7 5 2 3

Campo Viera 2 1 0 1 4 5 -1 3

Ex Alumnos 1 1 0 0 1 0 1 3 *posterg.

Mojomi 2 0 2 0 0 0 0 2

Atl. River 3 0 2 1 2 3 -1 2

Atl. Iguazú 3 0 1 2 1 4 -3 1

Atl. Alem 3 0 1 2 2 9 -7 1

4ª fecha (23/04) 14 – Cuarta- y 16 hs. –Primera.

Local visitante Estadio

Atl. Oberá C. Viera adelantado el miércoles 19/04

Olimpia/SA Racing “Juan G. Cáceres” de Villa Svea

River Atl. Alem “Juan Adelino Juritsch” de Villa Bonita

A. del Valle San Martín Complejo Deportivo A. del Valle.

MoJoMi Ex Alumnos Complejo Deportivo Santa Rita

Atl. Iguazú AEMO Cancha de Atl. Iguazú (L. N. Alem)

