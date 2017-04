Un campeón que entró en la historia

Miguez habló a info-tn.com.ar de su paso por el Turismo Nacional donde consiguió el título de la divisional menor en 1995. Su trayectoria dentro del automovilismo y las anécdotas de ese año glorioso.

Carlos “Negro” Miguez es un piloto reconocido dentro del Turismo Nacional, donde obtuvo el campeonato de la Clase Dos en 1995. Pero además tiene una rica trayectoria en el automovilismo de la Provincia de Misiones y participaciones a nivel nacional. En 2001 formó parte del equipo satélite de Oreste Berta, que estaba a cargo del Pejerrey Belloso. “Fuimos compañeros de equipo el Tabo Verna, otro muchacho más y corrimos con un Ford Escort”, recordó Carlos.

También participó de la Copa de las Naciones en una de las fechas que se disputó en Posadas y lo hizo a bordo de un BMW de la escudería “Diablo Motorsport”, equipo satélite de los BMW que corrían los pilotos Ingo Hoffmann y Oscar “Poppy” Larrauri. En este desafío, su compañero fue Fernando Croceri.

Su historia dentro del Turismo Nacional comenzó a escribirse en 1993 cuando José Raúl “Tano” Piatti armó dos Gacel en Oberá, uno de los cuales fue para Miguez y con el que participó en cuatro fechas del Turismo Nacional. Su mejor posición fue un sexto puesto, aunque no iba a ser la última vez que participara en esta categoría. En 1994 el destino le presentó un desafío mayor dentro del automovilismo. “En el año ’94 estaba corriendo en Fórmula Renault y ahí me subí al auto del Tano Gava del cual no me baje más”.

En esa temporada, el piloto Diego Pelagagge fue sancionado y su auto de Clase Dos quedó libre justo antes de la fecha en Oberá. Su mecánico y amigo el “Tano” Piatti vio la posibilidad de subir a Miguez al auto y lo contactó a Franco Gava. “El Tano Gava me probó varias veces para ver si yo era un piloto correcto, pero más si era de los que hacían caso. Me fue probando tanda por tanda, diciéndome que no pase el auto de tantos RPM y apenas paraba en boxes me abría la puerta y me contaba el cuenta vueltas”, comentó Miguez.

Sus primeros pasos fueron muy positivos y logró ser protagonista rápidamente en las competencias. “Fue una fecha que anduvimos muy bien, anduvimos todo el fin de semana adelante, inclusive salimos segundo, peleando con el Tabo Verna, Ricky Joseph con varios de los muchachos pesados de esa época. Fue un gran debut en mi ciudad, el autódromo estaba lleno”.

En 1995, con pocos años dentro del Turismo Nacional pero con una capacidad conductiva y con un gran equipo de trabajo, el “Negro” consiguió el título de la Clase Dos con un Ford Escort. “Siempre digo que hay una carrera del campeonato que fue en Marcos Juárez, que tengo un roce, un choque que me desalinea el auto con las ruedas abiertas adelante y me venía gastando por demás la cubierta la cual cuando paro en parque cerrado que termina la carrera, si no me equivoco termino cuarto en pista, me bajo del auto y voy a mirar el choque como estaba la cubierta y se desinfla la goma, pero me permitió terminar. Es como que aguantó hasta ahí y después se bajó”, relató Miguez.

El “Negro” aseguró que ese neumático le salvó la carrera y le dio los puntos necesarios para llegar a la corona. “Fue la goma del campeonato porque con esos puntos yo pasé a liderar el campeonato. Fue algo soñado, algo conseguido. Mucho tiempo después no caía en lo que había conseguido. Aparte de ser el campeón más joven en esa época, acá en Misiones soy el primer campeón argentino en la historia de Misiones”.

El título de la categoría significó un reconocimiento importante de su provincia, del público seguidor del automovilismo que pudo disfrutar de sus hazañas en pista y que en la actualidad lo sigue recordando. “Fue un trabajo conjunto de mucha gente, en la cabeza el Tano Gava, Nelly su señora y todo el equipo que tenía en esa época. Los fierros de Balestrini, era un buen conjunto mecánico, piloto, preparadores y proveedores de elementos. La verdad me siento bien, reconocido por la gente, acá en Misiones la gente es increíble, hasta hoy quieren que vuelva al TN y las ganas están, creo que estoy a la altura si me entreno pero la realidad es que uno tiene que trabajar y por ahí esas cosas van quedando un poco de lado. Sigo corriendo acá en los zonales, le pongo la misma pasión y damos lucha todavía”.



Su trayectoria dentro del Turismo Nacional continuó por la Clase Tres donde participó de innumerables carreras. Pasó por el equipo de Claudio Rossi a bordo de un Gol, también estuvo en la escudería de “Titi” Della Santina a bordo de un Gol y de un Ford Escort Coupe Xr3. Además integró el equipo de Tanoni con un Ford Escort Coupe Xr3 y su última temporada lo hizo en manos de un Escort xr3 del equipo de Ángel Selles en el año 2004.

Carlos Miguez participó a nivel nacional desde 1993 hasta el 2005, año que completó en el Turismo Pista Clase Tres. Su título de Turismo Nacional marcó la historia de la provincia de Misiones que lo sigue recordando con mucha satisfacción. Sin lugar a dudas, el “Negro” fue un piloto que le puso mucha pasión a sus proyectos en el automovilismo.

Por Cecilia Wild. Fotos: Archivo Carlos Miguez.

