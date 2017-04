Se jugó la tercer fecha de la Superliga Copa “Pepe” Martínez

Con dos partidos por la Zona “A” y uno por la “B”, en la noche del pasado martes se disputó la tercera fecha del torneo de básquetbol amateur obereño SUPERLIGA, que en esta primera mitad del año homenajea al inolvidable José Ubaldo “Pepe” Martínez, figura señera del básquet en Misiones. Como cada noche de SUPERLIGA, Pepe se acercó a disfrutar de los partidos, como también del reencuentro con amigos y numerosos ex pupilos suyos, que como siempre le manifiestan su cariño y respeto.

Moñai se impuso en el primer encuentro

El equipo que lleva el nombre de la serpiente guaranítica hizo sentir la diferencia a los “Blues” desde el inicio, cerrando el primer cuarto 17 a 6. El segundo y el tercero fueron los que mayor paridad registraron, aunque siempre con Moñaí llevando la delantera en el acumulado. 16 a 12 el segundo y 8 a 10 para Star Blue el tercero. De todos modos, siempre es difícil enfrentar a un equipo en el que varios jugadores suman más de dos dígitos en la tabla de anotación, y ése fue el caso de Moñaí, que incluso tuvo a Panasiuk con 22, acompañado por el siempre acertado “Chalo” Proenza con 16, Manu Benítez con 14 y Nico Obermann con 11. La estocada final y definitoria vino para el postre del partido, en el 4C. Moñaí logró, más que cerrarlo, clausurarlo con un demoledor 30 a 10, dejando el resultado final en 71 a 38, aun batallando contra una rotación muy escasa debido a la ausencia de varios jugadores.

Resumen

Moñaí 71 – Star Blue 38

1° C 17 – 6

2° C 16 -12

3° C 8 -10

4° C 30 -10

FINAL 71 – 38

Moñaí:BENITEZ, MAGRI, POPOW, PROENZA, PANASIUK, OBERMAN, LINDSTROM, FERNANDEZ.

Star Blue: BOGADO, SCHER,PERREYRA,RATKE, DE OLIVERA, DE TRINDARELL, MATOSZEWSKI, UMFIER, VILLALBA.

Nueva Vanguardia escaló a la primer posición de la Zona A

En un inicio auspicioso para uno de los equipos con menor tiempo en el torneo, Nueva Vanguardia logró su segundo triunfo en fila, en este caso sobre el siempre difícil y competitivo Autoservicio Activo. En el segundo partido de la lluviosa noche del martes, ambos equipos comenzaron con goleos altos, aun a pesar de que el reloj no se detiene hasta el último cuarto. El primero quedó 15 a 23, pero el segundo marcó el contraste: 5 a 5 con defensas cerradas a las cuales se hacía muy difícil meterle un punto, acompañado del descanso en la banca de los principales anotadores del partido. El tercero repuntó, con 9 para Activo y 12 para Nueva Vanguardia, y recién el último, con ambos equipos yendo a la línea de libres en reiteradas ocasiones por las faltas acumuladas, pudo ser para los del Autoservicio 14 a 12, limando un poco la diferencia. En Activo Mauri Seybold y Rodriguez fueron los mas acertados en el tiro, con 14 puntos cada uno. Por el lado del ganador, Emilio Olsson metió 17, mientras que con menos de una decena los puntos restantes pertenecieron a otros siete jugadores de Nueva Vanguardia.

Resumen

Autoservicio Activo 43 – Nueva Vanguardia 52

1°C 15 – 23

2°C 5 -5

3°C 9 – 12

4°C 14 – 12

FINAL 43 52

Activo: TETTAMANTI, SEYBOLD, CABALLERO, AMARILLA, GANDULLA, AMARRILLA, SEYBOLD, RODRIGUEZ, LEZCANO.

Nueva Vanguardia: MUNARETTO, OLSSON, BACCHIN, CROTTI, BARBARO, PAULUS, AMARO, MORALES, MIÑO, PAULUS, OLSSON, DIONISIO.

En último turno la “V” de la victoria fue para De Paula School

En el último partido de la 3ra fecha, por la Zona “B”, los de la academia de inglés se llevaron un triunfo enfrentando a Mboyeré. La clave del triunfo estuvo en un goleo repartido en el equipo capitaneado por Carlitos De Paula (6 p.), y con estandarte anotador en Facundo Bocanegra, con 10 puntos. Los 7 de Johny Kitt, más las anotaciones de todos los demás integrantes del equipo, fueron los ladrillos con los que construyeron la victoria por 54 a 26. En Mboyeré, Lucas Vargas fue el mayor anotador con 12 puntos, en el equipo que arrancaba ganando por poca diferencia el primer cuarto 9 a 4. En el segundo De Paula logró equipararlo, pero el acumulado seguía siendo de Mboyeré. El equipo ganador cambió la cara al venir del descanso largo, todavía tímido llevándose el 3C 11 a 6, pero desatando la racha en el último parcial, con un rotundo 29-9. Con este resultado De Paula School queda en la punta de la zona “B”.

Resumen

De Paula School 54 – Mboyeré 26

1°C 9 – 4

2°C 5 – 7

3°C 11 – 6

4°C 29 – 9

FINAL 54 – 26

De Paula: CHAVEZ, CASTILLO, BOCANEGRA, DE PAULA, KURTZ, CASTRUCCIO,KITT, KNUPPELHOLZ, PIZZUTTI, DE PAULA, AYALA, REGUERA.

Mboyeré: PANASIUK, RODRIGUEZ, OLSSON, BRAVO, VARGAS, CABRAL, PASTUSZUK, FLORES, WOBSCUK, CARBALLO.

Próxima Fecha

Fecha 4: 12/04/2017

20:00 hs – ZONA A – Chiply Baterías vs Star Blue

21:00 hs – ZONA B – Servicios y Logística vs Mboyeré

Queda postergado el partido de la ZONA B – Pixeles vs Panambí Muebles

Para apoyar al Oberá Tenis Club en sus partidos de Playoffs del Torneo Nacional de Ascenso, la fecha 4 de la Superliga será desarrollada el día Miércoles 12/04 en las instalaciones del Complejo Municipal Ian Barney.

