Fernández habló de múltiples obras y ratificó su pertenencia a la renovación

El intendente Carlos Fernández, al repasar más de un año de gestión, reconoció lo difícil que fue afrontar desde un primer momento la administración “desde lo económico” pero que siempre “el contacto con la gente fue muy bueno, han depositado la confianza y nos permitió trabajar en forma rápida”.

Tanto el jefe comunal, como el titular de Cámara de Comercio Fabián Jamasmeie y el concejal Horacio Loreiro (página 9) fueron entrevistados en el programa Meta Data, que se emite por TerritorioTV. Representó además parte de la Experiencia Club El Territorio llevada a cabo en la Capital del Monte.

El intendente Fernández destacó la actitud de los proveedores, que “nos permitió ir acomodando las deudas, porque entendieron y han aceptado el refinanciamiento de cuotas fijas sin interés y a plazo y esta deuda la vamos a terminar de pagar recién a mitad del año que viene”.

En esa misma línea, destacó que tal situación “permitió adecuar el funcionamiento este año y podemos decir que hemos cumplido, porque la gestión quedó sin deuda”.

No obstante, observó que, ante un año difícil, bajó la coparticipación y eso compromete mucho a cada municipio.

“El aumento de los sueldos compromete más las partidas municipales y creemos que vamos a tener que reubicar partidas para equiparar el presupuesto”.

En la entrevista exclusiva, también destacó el compromiso de los contribuyentes para pagar las tasas y el fuerte vínculo que lo une a la renovación. También se refirió a las gestiones que lleva adelante ante el gobierno nacional.

Esta semana se tuvo que volver a asistir a los inundados. ¿Hay proyectos encaminados para dar una solución de fondo?

El proyecto de saneamiento más importante -ya licitado- es la obra sobre el arroyo Mbotaby, donde tenemos 240 familias en la vera del arroyo. Vamos a canalizar y hacer los muros de contención. Es una obra a largo plazo y más importante en el desarrollo de saneamiento y del medio ambiente acá en Oberá. Será financiado en un 70% por el Estado nacional y 30% por la Provincia.

Oberá además tiene problemas en las cuencas del arroyo Tuichá y otro en el arroyo Lata, en la zona de San José y 100 hectáreas, la zona baja.

Estamos rodeados de arroyos, que con las lluvias intensas se convierten en grandes arroyos en forma muy rápida y en un par de horas tenemos el máximo caudal.

Desgraciadamente aún no tenemos conciencia para no tirar basura sobre la vera de los arroyos, y ahí terminan trancándose los puentes que estaban diseñados en otras épocas y son de baja altura.

¿Qué otras obras encaran?

Una de las obras públicas que más se ve es la sede municipal que se está levantando cerca del Concejo Deliberante. La obra está avanzada y se comenzó a trabajar fuertemente y la primera etapa estaría lista el año que viene.

Otra de las obras importantes que tenemos es la ciudad judicial, que se está construyendo actualmente, que también estaba parada, se está construyendo la primera etapa para completar el primer edificio. Son seis torres, proyectadas para todos los juzgados que será importante no sólo para Oberá sino para el desarrollo de toda la región.

¿Están llegando los fondos para estos proyectos?

El primer proyecto presentado desde la Municipalidad en conjunto con el Concejo Deliberante fue depositado en su totalidad. Se trata de un subsidio de 462.000 pesos para el equipamiento del Concejo. Además estamos esperando el desembolso del primer proyecto vial grande que es de 32.500.000 pesos, que terminamos de firmar todos los papeles. En los próximos diez o quince días, estaría el primer desembolso de ese primer proyecto.

A su vez, avanzamos en el proyecto -sin observación- del primer anillo de circunvalación desde Alvear a Alberdi. Es un proyecto importante donde se desarrollará un puente de aproximadamente 22 metros de largo, 12 de alto, con toda una envergadura, cordón cuneta, vereda, alumbrado, es un proyecto de desarrollo importante.

¿Y sobre los proyectos de agua potable?

Para mí lo más importante es el proyecto de los troncales de agua. Es para los barrios que hoy no tienen agua y con ello, se cubrirá en un 70 por ciento. Calculo que en 30 días estaremos presentando para el anillo sur, y de esta manera completar la ciudad; eso nos permitiría decir que Oberá a partir de esos dos troncales va a tener la distribución del 100 por ciento de agua, algo que hace muchísimos años venimos hablando.

Hoy tenemos el acueducto gracias al esfuerzo de la Provincia, que nos permite tener la cantidad de agua para los próximos 20 ó 30 años. Pero nos falta la redistribución, esto que estamos completando ahora, los troncales, y que nos va a permitir hacer las redes en todos los barrios de Oberá con llegada de agua para los próximos años. Inversiones muy grandes, en el troncal norte tampoco tenemos objeción hasta el momento, y quiero destacar que son trabajos desarrollados por la Unidad Ejecutora Municipal, con equipo técnico municipal, todos de Oberá, en compañía con la Universidad Nacional, con la Facultad de Ingeniería que nos da una mano en cuanto a información y a cálculos.

Hasta el momento, no tuvimos objeción respecto de los trabajos presentados, coincide con la información que tenemos de Nación, porque trabajamos con Nación, pero siempre estamos en contacto con los entes provinciales que son los que tienen que avalar los proyectos de obras públicas, desde el Eprac hasta la Unidad Ejecutora Provincial.

También estamos desarrollando los programas de hábitat y Promeba, para distintos barrios como San José, 100 Hectáreas, Caballeriza y Sapucay. Hoy tenemos 590 lotes mensurados y próximos a tener la escritura.

¿ Cómo se encuentra actualmente, a su criterio, la situación comercial en Oberá en medio de la actual crisis económica?

Se nota mucho porque se han cerrado muchos negocios pequeños. Se sigue manteniendo el empresario grande, veo que sus costos son importantes, porque hemos visto que aumentaron las tasas; que aumentó la luz eléctrica; aumentaron los servicios, y eso hace que tengan que ajustar más sus economías. Creo que no escapamos a la realidad nacional, estamos en la misma línea pero tenemos buen diálogo, buena relación, seguimos manteniendo un vínculo importante entre el comercio y la Municipalidad, y eso hace que podamos seguir trabajando y buscando estrategias para que no decaiga la parte económica, se nota mucho pero entre todos vamos a lograr que esto se mantenga.

En lo político partidario: ¿dónde está parado Fernández? ¿Más cerca del gobierno nacional o provincial?

Soy un hombre de palabra. Mantengo mi posición, sigo siendo del Frente Renovador. Tengo un compromiso con el ingeniero (Carlos) Rovira, con el Gobernador (Hugo Passalacqua), pero sobre todo tengo un compromiso con la gente que me votó. Mi obligación es seguir gestionando, generar proyectos que se ejecuten en Oberá. Todo lo que hago ante Nación tiene conocimiento el señor Gobernador. Cada proyecto presentado le llega al Ejecutivo provincial y a sus funcionarios. Nuestro camino es al lado del frente renovador.

¿Por qué considera que surgen estas especulaciones de su pertenencia política?

Nosotros encaramos desde Oberá la Unidad Ejecutora municipal, la Oficina de Tierras, en un desarrollo propio con gente de acá, y por ahí eso es lo que llama la atención y nos permite gestionar mucho más rápido que los otros municipios. Por ahí, eso es lo que hoy todavía no se entiende, nosotros nos hemos comprometido con los municipios vecinos, aquellos municipios que son más chicos, a trabajar en conjunto con ellos, prestando servicios desde nuestra Unidad Ejecutora, que son proyectos chicos, como cordones cuneta, empedrados, que a lo mejor ellos no tienen los equipos técnicos que depende de la planificación de la provincia y el proyecto ejecutivo. Nosotros estamos comprometidos con ellos, para hacerles los proyectos, sin cobrarle nada, simplemente en esta idea de estar unidos y trabajar juntos.

Loreiro destacó que desde el PRO apuntan a la transparencia

POSADAS. En entrevista con El Territorio, el único concejal opositor de Oberá, Horacio Loreiro, explicó el panorama actual del partido del PRO en la ciudad y en el país, como así también el papel de ser el único representante del partido en el Deliberativo.

En primer lugar, el edil contó lo novedoso que es la política para él, ya que no siempre estuvo involucrado con la actividad, más bien estuvo relacionado con el sector empresarial.

“Es cuestión de prueba y error, yo no vengo de la política, pero para mí fue un año muy positivo porque tuvimos una muy buena relación con los concejales”, indicó.

Asimismo, aseguró que se aprobaron más de 50 proyectos de su autoría desde el bloque PRO Cambiemos.

Además, manifestó que las actividades empresarial y política son muy distintas. “Todo el mundo está acostumbrado a opinar desde afuera, fue mi elección y es difícil, porque el debate muchas veces lleva tiempo”.

Por otro lado, sostuvo que la propuesta desde el PRO es que todos participen, que todos deben involucrarse un poco más con la política para cambiar las cosas.

Objetivos para Oberá

El concejal también se refirió a algunos proyectos que se llevó a cabo durante el primer año de gestión, como así también otros a proyectarse.

“Nosotros tenemos una Carta Orgánica en Oberá, lo que pasa es que a muchos artículos le faltan la reglamentación correspondiente o la implementación”, dijo.

Y agregó: “Somos un Concejo Deliberante muy nuevo pero tenemos muchas ganas de trabajar. Muchas veces hay proyectos que ya están escritos pero la implementación es lo difícil, a veces hay que realizar modificaciones”.

Por otra parte, el concejal habló acerca de los ideales que acarrea el partido Cambiemos. “Los lineamientos de la política nacional es de que haya un poco más de transparencia, y en este caso el acceso a la información pública es vital, y nosotros vamos por ese lado”, sostuvo el edil.

También resaltó la nueva forma de recibir fondos, que se lleva a cabo de una manera más transparente y confiable. “Los fondos que vienen de Nación ahora se consiguen de manera directa para la ciudad de Oberá, sin pasar por el filtro de la provincia, porque antes no se sabía cuánto dinero venía, porque a veces llegaba poco, o llegaba de vez en cuando”.

En este sentido, apuntó que “desde la política nacional, hay planes o programas que vienen directo al municipio y eso es una cuestión totalmente novedosa, nosotros tenemos acceso a los contratos de esos programas , porque todos podemos ejercer un control sobre eso”.

Por último, indicó que ahora desde Nación viene un subsidio de 32 millones de pesos para obras viales, urbanas, con un plazo de nueve meses. “Nosotros tenemos que controlar que se realice en tiempo y forma”, concluyó.

“Para el desarrollo de Oberá se debe aprobar el plan estratégico”

La Capital del Monte sufre las asimetrías, tanto o más que la capital provincial, según recalcan desde la Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio de Oberá (Cripco). “Tenemos más problemas porque Posadas tiene sólo Encarnación, y nosotros tenemos a Encarnación y a Brasil”, explica Fabián Jamasmeie, presidente de la Cripco. Indicó que se registraron “cierres de varios comercios y aumentaron la cantidad de financieras. El rubro más afectado es más que nada el de la indumentaria”.

El empresario sostuvo que “la gente por las redes sociales vende cosas que traen de Brasil, desde ropa hasta artículos del hogar pasando por cerámicas o aires acondicionados”.

A ello, le sumó la situación que generó el ITC diferenciado en Posadas, que para los comerciantes obereños fue lapidario. “Van a Posadas a llenar el tanque, y de paso cruzan a Encarnación a hacer compras. Si hubieran puesto el ITC para toda la provincia el problema hubiera sido menor”.

Ante tal panorama, para los comerciantes e industriales obereños hacen falta una serie de medidas, nacionales y provinciales que ayuden a paliar esta situación.

“Estamos con la Confederación Económica de Misiones (CEM) reclamando cinco puntos que consideramos necesarios para paliar la crisis: reducción de aportes patronales – que se reclama hace más de ocho años-; el ITC para toda la provincia; la reducción del IVA a la mitad para los productos elaborados y comercializados en Misiones; y retirar el impuesto provincial y reembolsar a las exportaciones. Lo pedimos como medidas transitorias, hasta superar las asimetrías”, explicó Jamasmeie.

En lo que refiere al comercio de frontera, afirmó: “Pedimos que la gente de Aduana haga su trabajo y haga cumplir la ley. Si hay un tope de montos para pasar mercaderías por mes, que se haga cumplir”.

El gasto interno es otro factor negativo, como el costo de la energía, que es una gran preocupación. “El aumento de la luz afecta mucho también. Y creemos que no debería haber subido. Misiones siempre tuvo la energía muy alta. Esto se debería haber absorbido porque eso va a resentir mucho al comercio y la industria de la zona”, estimó.

Las grandes superficies

Pero, como si las asimetrías externas no fueran suficientes, el comercio obereño comenzó a lidiar con asimetrías internas. La instalación de grandes cadenas comerciales comenzó a golpear en algunos rubros y esto puso en alerta a la Cripco.

“Las farmacias se están viendo afectadas por la llegada de cadenas nacionales que empujaron al cierre de farmacias locales”.

Para la Cripco, “está comprobado que cada vez que abre una cadena en una ciudad, cierran un montón de negocios. Nosotros accedimos a la propuesta de una cadena nacional que intentó instalarse hace poco y notamos que no comprarían absolutamente nada en la ciudad. Dicen que compran mercadería en la zona, y es mentira. Lo único que darían sería una parte del trabajo, pero los cargos jerárquicos vendrían de otro lado. Y la gente local que toman no es ni la mitad de los que se quedan sin trabajo”, aseguró.

Al respecto añadió: “No pedimos prohibir, pedimos que se instalen afuera de la ciudad, o en barrios a los que le falte desarrollo, y que se instalen con el compromiso de desarrollarlos”.

Lo que falta en Oberá

Jamasmeie se tomó unos minutos del encuentro con los conductores de Meta Data para hablar sobre el desarrollo de la ciudad.

Afirmó que “Oberá lamentablemente tuvo varios años sin brillar. Estuvo muy opaca, todavía al intendente nuevo le estamos dando tiempo, pero la ciudad está muy vapuleada. Se necesitan muchas cosas”.

Dio cuenta de un trabajo realizado entre varias organizaciones, con la idea de dar un mayor desarrollo a la ciudad.

“Se trabajó mucho en un plan estratégico para Oberá, pero como se hizo bajo el Ejecutivo anterior no se aprobó aún. Permitiría el acceso a subsidios y obras. Esto debe salir, se debe aprobar para poder tener proyectado el desarrollo de la ciudad”.

Y agregó: “Hoy somos una ciudad con muchos eventos sociales, pero no tenemos un lugar físico para recibirlos adecuadamente. O no tenemos un lugar de esparcimiento o recreación, como tiene Posadas con la Costanera o Dos de Mayo con su parque. Éstas y muchas otras cosas le falta a Oberá”.

Artículo visitado 95 veces, 96 visitas hoy

Fuente: www.territoriodigital.com