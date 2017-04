Nueva Polémica en la Celo

La decisión del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá, Celo, de trasladar al titular del sector gas e integrante de la Comisión Directiva del Sindicato de lo Mercantiles, Aeco, al sector Sepelios, desató una nueva polémica.

Los cuestionamientos surgirían por la presunta persecución que sufre el operario luego de su participación activa para evitar el cierre del sector. “Lo hacen responsable de la decisión de la Asamblea (30 de noviembre 2016) de continuar con el servicio de gas a pesar de que el Consejo proponía su cierre o tercerización” expresaron desde Aeco.

Por otro lado, la decisión viola la Ley de Asociaciones Sindicales que le otorga tutela por su rol gremial. “El siguió todas las instancias previas, pero ante la falta de respuesta haría una presentación ante la justicia que deberá expedirse al respecto”.

Hace quince días Horacio Barúa recibió la notificación de que dejaría de pertenecer al sector gas y pasaría al sector sepelios de la Cooperativa. “El Consejo no puede trasladarlo, salvo que sea de común acuerdo, algo que en este caso no ocurrió. No se entiende la actuación del Consejo, ya que se trata de un empleado comprometido con el sector, de experiencia y que continuamente presentó opciones para hacer más rentable el área en cuestión, sin embargo recibió siempre rechazo e indiferencia” confió el gremio.

En otro orden se comenta que la oficialista Lista Blanca estaría sufriendo nuevos fraccionamientos. La promesa de honestidad y transparencia se habría puesto en tela de juicio a partir de varias decisiones de los últimos tiempos “los concursos son un circo, no hacen más que contratar a parientes y amigos, es más de lo mismo” reclamó públicamente un socio.

Fuente: www.meridiano55.com