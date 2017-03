La Celo le debe a EMSA más de 60 millones de pesos

El Vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica Ltda de Oberá (Celo), Arnaldo Silvero, desmintió que EMSA vaya a cortar la energía eléctrica a la Celo por deudas, como se observó en redes sociales. Sin embargo, reconoció que la entidad cooperativa debe a la prestataria provincial “mas de 60 millones de pesos, consecuencia de las politicas que se viene aplicando en cuanto al cuadro tarifario, lo que nos nos permite pagar los 9 millones de pesos que compramos a Emsa por mes”.

En declaraciones al Aire de la mañana, dijo que “tenemos reuniones permanente con el gobierno y Emsa por esta razon, porque la situacion nos excede”, razonó

En cuanto a aumentos de agua dijo que “se viene un 15% de aumento de agua del mes de marzo que se factura en abril y se cobra en mayo y en energia electrica se aumentará entre un 53% a un 55%, depende si es sector comercial o residencial de la misma manera que el agua, pagadero en mayo para conexiones convencionales”. Para los que tienen cash power explicó que “se aplicó un 25% de aumento ya en febrero y otro 25% en marzo, si pasa el porcentaje de aumento se compensará”, sostuvo al tiempo que destacó que el gobierno provincial absorbió el aumento de febrero para que no impacte en la gente debido al consumo mayor de esa fecha.

Tambien se refirió al corte prolongado de energia que la zona centro sufrió el martes 28 por unas 10 hs. “Fué un problema de la linea de 132 Kv que no se mantiene, que no tiene mejoras , que escapa a nuestra competencia y trae estas consecuencias”, puntualizó.

Aclaró que personal de la Celo detectó el problema en Santo Domingo Savio, de la linea que viene de Roca “pero es Emsa el que tiene ingerencia alli, es todo un tema”, expresó.

Sobre la falta de comunicación oficial a los usuarios del corte prolongado del martes, dijo que eso le corresponde a EMSA, pero, se comprometió a trasladar la inquietud al Consejo de Administración para informar desde la entidad cooperativa a los socios a efectos de hacer una previsión cuando eso sucediera nuevamente.

Fuente: www.meridiano55.com