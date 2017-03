CELO: Auditor sin concurso y con antecedentes judiciales

El malestar se generó dentro de la propia oficialista lista Blanca por la contratación del auditor externo sin concurso previo, tal como los integrantes de la mencionada lista reivindican siempre como un acto de transparencia y de igualdad de oportunidades. En este caso se contrató al contador Mauro Federico Mecozzi, de Paso de los Libres, Corrientes. Si bien no es el único cargo jerárquico que se designó en la CELO desde que la administra la lista Blanca, esta designación no le cayó en gracia a varios integrantes de dicha lista, porque se están haciendo muchas cosas, a las que se cuestionaba y criticaban.

La designación del auditor externo en cuestión tampoco le simpatizó a integrantes del Círculo de Contadores de Oberá, quienes entienden que se debería llamar a concurso para cubrir el cargo y con preferencia a contadores locales. Aparentemente, según hicieron trascender algunas fuentes consultadas, el contador en cuestión tendría algún grado de parentesco político con uno de los integrantes del consejo de administración y esta sería la causa de la contratación directa y sin concurso.

Por otro lado, se sabe que el contador estuvo imputado en una causa penal por estafa y administración fraudulenta, vinculada a una cooperativa de trabajo San José, en la localidad correntina de Paso de la Patria. Todas estas circunstancias han generado algunos conflictos internos dentro de la lista Blanca

y cuestionamientos hacia los actuales consejeros y síndico que avalan todas estas cuestiones sin interrogantes ni oposición, recurriendo en forma permanente al ocultismo.

Por otro lado, una de las empresas recaudadoras sacó un comunicado radial cuestionando que la Cooperativa no le renovó el contrato para el cobro de los servicios que presta la entidad, pero que de igual manera seguirá cobrando a través de una empresa extranjera los servicios prestados por la CELO, de manera tal que se transfieren los beneficios económicos por el cobro de las facturas a dicha empresa

extranjera y no a una empresa local que tiene trabajadores locales. Además, en el comunicado se resalta que el ahorro argumentado a favor de la otra empresa contratada es falaz. Hasta el momento, las autoridades de la Cooperativa no salieron a explicar el cuestionamiento público del empresario.

La transparencia como la honestidad no se declaman, se demuestran con las acciones.

Lo social aprieta cada vez más

Las economías regionales con inconvenientes, los productores de peras, manzanas, de productos lácteos, empresas del sector realizando ajustes despidos y suspensiones. El sector industrial en la misma situación, con despidos y suspensiones de personal. Los yerbateros y tareferos desesperados por la caída del precio del producto, por consiguiente, si todas las economías regionales están con inconvenientes y problemas, es obvio que desde el gobierno nacional algo no se está haciendo bien.

Paros, marchas, cortes de ruta, acampes. La inflación que sigue su curso, los sueldos que no alcanzan y el gobierno nacional hablando que hace cinco meses la economía comenzó a crecer, pero ese crecimiento no se ve y solo se siente en el bolsillo cuando el dinero no alcanza para cubrir el costo de vida que debe

afrontar cada familia y los aumentos salariales vuelven a estar varios puntos por debajo del impacto inflacionario.

La situación social cada vez es más tensa, los reclamos y el descontento comienzan a salir a la luz y sobrepasan el blindaje mediático que le brindan los grandes medios de comunicación a la gestión del

presidente Mauricio Macri.

En la semana, en el plano local, se produjo en pocos días una segunda manifestación con toma de la Municipalidad. En esta oportunidad, algunos referentes barriales reclamando por algunas cuestiones vinculadas a la calidad de vida, como ser agua potable, luz, arreglo de caminos, circulación de colectivos urbanos, entre otras demandas. Muchos de los manifestantes asentados en tierras privadas o espacios públicos.

Por otro lado, los productores yerbateros desencantados con las promesas no cumplidas por el gobierno nacional, que comprometió un financiamiento para el sector de unos 1.700 millones de pesos, que luego funcionarios nacionales que llegaron a la provincia de Misiones, negaron esa posible financiación desde Nación. Decepcionados, decidieron tomar la sede del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para exigir que el organismo haga cumplir los precios acordados y se apliquen los controles correspondientes. La toma fue con incidentes con la Policía, lo que demuestra lo tenso de la situación en el sector productivo misionero. Entre tanto, el gobierno provincial sigue reclamando que se fije el precio de la hoja verde de yerba mate en 0,50 centavos de dólar; y por otro lado, busca ver como con recursos financieros provinciales pueden paliar en cierta medida la crítica situación económica y financiera por la

cual está atravesando el sector yerbatero.

A ello se suma el paro docente nacional, que continua sin resolución tras la decisión de dejar sin efecto las paritarias nacionales. Si bien en la provincia de Misiones las clases son prácticamente normales a

partir de las negociaciones salariales que en forma anticipada y con mucha habilidad la titular del gremio mayoritario, Stella Maris Leverberg, logró que el primer tramo de aumento se pague desde el mes

de febrero llegando a marzo a un 21,7 por ciento al básico; cuestión que nación y otras provincias importantes, como el caso de la provincia de Buenos Aires, no logran alcanzar un acuerdo salarial con el sector docente. Empujados por el descontento de los sectores de los trabajadores, los dirigentes gremiales de la CGT definieron un paro nacional para el 6 de abril.

Evidentemente, al presidente Macri le duró muy poco tiempo el blindaje mediático y no es casual que recurra a adquirir un auto blindado, a sabiendas del descontento social y que veremos cómo se expresará en las urnas el próximo 22 de octubre en la elecciones legislativas

